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Начало весны будет аномально холодным: синоптики рассказали, к чему готовиться начиная с 2 марта

Начало весны будет аномально холодным: синоптики рассказали, к чему готовиться начиная с 2 марта

pixabay.com

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Метеорологи предупредили о грядущих климатических переменах, начиная с завтрашнего дня. Прогнозируется, что погодные условия станут наиболее суровыми за последние несколько месяцев, а в некоторых случаях сравнятся с самыми сложными обстоятельствами с середины прошлого столетия.

Согласно данным синоптиков, начало марта принесет радикальные и крайне неприятные изменения в погоде в различных регионах России.

Шокирующие погодные условия ожидаются на Сахалине, где недавно было 6 градусов тепла. В настоящее время температура на острове упала до 20 градусов ниже нуля, а в первые выходные марта в северных районах ночью ожидаются морозы до минус 34 градусов, а днем — до 16-градусных морозов. Аналогичные сильные снегопады пройдут в ближайшие дни и на Хакасии, и в Красноярском крае.

Аномально низкие температуры сохранятся также и в Приволжском регионе. Например, в Самарской области ожидается значительный разброс температур от минус одного до минус 15 градусов. Самые суровые морозы в начале марта в этих регионах были зафиксированы в 1941 году, и сейчас ситуация снова повторится, сообщили в PRIMPRESS.

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