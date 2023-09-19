Началась всеобщая мобилизация? Генерал Соболев требует набрать 400 тысяч новых солдат до конца года
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Российский генерал Виктор Соболев, который также является депутатом ГД РФ и членом оборонного комитета нижней палаты парламента, заявил, что мобилизации в стране не будет, если до конца году будут набраны 400 тысяч человек контрактников.
В интервью "Говорит Москва" Соболев отметил, что кампания по рекрутингу добровольцев в стране организована на самом высоком уровне, все идет четко и слаженно, но пока, считает он, контрактников все равно не хватает.
"Нет, 280 тыс человек — недостаточно, надо 400 тыс. человек к концу года. Обусловлено тем, что спланировано нашим генеральным штабом — создание новых объединений, соединений, частей. Такое определено количество, чтобы не было никаких мобилизаций больше, к которым мы не совсем готовы", - отметил он.