Началась подготовка к мобилизации? в РФ меняют правила брони сотрудников госкомпаний

С марта 2025 года в России вступят в силу изменения, которые касаются процедуры бронирования сотрудников от призыва на военную службу.

Согласно заявлению депутата Государственной Думы Виктора Заварзина, все полномочия по бронированию сотрудников от мобилизации перейдут от региональных властей и предприятий к федеральным органам, включая Министерство обороны. Эти изменения касаются множества организаций и затронут трудовые отношения в контексте мобилизации.

Кто теперь будет заниматься бронированием?

До марта 2025 года бронирование сотрудников для защиты от мобилизации было в руках предприятий и региональных властей, которые могли подавать заявки на сотрудников, работающих в определённых организациях. Однако с марта 2025 года эту функцию возьмут на себя исключительно федеральные ведомства, а также Минобороны, что сделает процесс бронирования более централизованным.

Как уточнил Заварзин в интервью RTVI, изменения коснутся ряда сфер и будут направлены на повышение эффективности работы с кадрами в условиях мобилизации. Он отметил, что переход к централизованному управлению данным процессом позволит исключить региональную разрозненность и сделать процедуру более прозрачной и организованной.

Как это затронет предприятия?

Согласно новому постановлению правительства No766с, которое вступит в силу с 2025 года, только организации, которые имеют право на бронирование, смогут подавать заявки на своих работников. Это изменение не только уточнит перечень таких организаций, но и установит дополнительные требования к кандидатам, которые могут претендовать на отсрочку. По данным источников, документ был подготовлен, но ещё не опубликован в открытом доступе.

Таким образом, с марта 2025 года предприятия не смогут самостоятельно решать, какие сотрудники нуждаются в защите от мобилизации. Теперь это будет решать Минобороны и другие федеральные структуры.

Что изменится в правилах брони?

Многие компании и предприятия уже начали уточнять новые правила бронирования сотрудников, и по информации телеграм-канала «Эхо», «все ранее оформленные брони действуют только до 21 марта 2025 года». Однако накануне вступления в силу новых правил следует ожидать значительных изменений. Так, для некоторых категорий работников, таких как специалисты IT-компаний и финансовых организаций, будет доступна возможность оставаться в списке броней, если их трудовые функции критически важны для национальной безопасности и экономики.

Как пояснил член комитета Госдумы Виктор Соболев, изменения, которые вступают в силу, связаны с необходимостью адаптации законодательства к изменившимся условиям. Он также подчеркнул, что процесс мобилизации будет продолжаться, несмотря на изменения в правилах, и новые подходы к бронированию будут в значительной степени зависеть от актуальных угроз и нужд государства.

Как это повлияет на сотрудников?

Для многих работников изменений в системе бронирования будет достаточно, чтобы адаптировать свою трудовую деятельность под требования федеральных органов. Важно понимать, что бронь предоставляется не на конкретного человека, а на должность. Это означает, что если сотрудник уходит из компании или перестает выполнять ключевые обязанности, то его исключат из списка защищённых работников.

Для IT-компаний, финансовых организаций и системообразующих предприятий, таких как операторы связи и СМИ, которые обеспечивают стабильность важнейших инфраструктур, соблюдение новых норм станет важным элементом работы. Компании будут обязаны подавать заявки на сотрудников, которые занимают важнейшие должности и непосредственно обеспечивают функционирование ключевых сервисов.

Новый штраф и ответственность

Одним из нововведений также является ужесточение административных штрафов. В соответствии с поправками в Кодекс об административных правонарушениях, штраф за неисполнение обязательств по мобилизации может достигать до 500 тыс. рублей для юридических лиц, а для должностных лиц штрафы будут варьироваться до 80 тыс. рублей. Эти меры также направлены на повышение ответственности работодателей за своевременное уведомление своих сотрудников о мобилизации и предоставление необходимой информации для обеспечения явки в военкомат.

С марта 2025 года изменения в процессе бронирования сотрудников от мобилизации вступят в силу, что значительно упростит управление этим процессом на федеральном уровне. Работодатели и сотрудники должны готовиться к новому порядку работы с мобилизацией и отсрочками, внимательно следить за информацией от правительства и Минобороны и корректировать свою деятельность в соответствии с изменяющимися требованиями.