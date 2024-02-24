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· Алина Алмакаева

Набиуллину остановить уже нельзя: что ожидать россиянам при получении крупного кредита

Набиуллину остановить уже нельзя: что ожидать россиянам при получении крупного кредита

фотобанк Росконгресса

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Глава ЦБ РФ, Эльвира Набиуллина, в ходе своего выступления на форуме "Кибербезопасность в финансах" предложила внедрить новую меру - период охлаждения при выдаче крупных кредитов. Она отметила необходимость распространения данной нормы, которая пока еще не вступила в силу и начнет действовать в июле, на сферу выдачи существенных сумм.

Речь идет о законе, принятом в 2023 году, который предусматривает ответственность банков за переводы средств на мошеннические счета. Согласно этому закону, введено двухдневное время охлаждения, в течение которого банк не совершает переводы на подозрительные счета. Клиент получает предупреждение об этой сомнительной операции, что дает ему возможность принять решение о подтверждении или отказе в переводе.

Эльвира Набиуллина выдвинула предложение начать с введения периода охлаждения для кредитов на сумму от одного миллиона рублей, при этом отметив, что конкретные параметры этого периода могут быть обсуждены и скорректированы. Она подчеркнула, что необходимо установить промежуток времени между одобрением кредита и его выдачей, поскольку моментальная выдача кредита, хотя и удобна, может оказаться финансовой нагрузкой для значительного количества людей.

Период охлаждения также распространяется на услуги добровольного страхования и дополнительные услуги, оформленные в паре с кредитом. Согласно введенным изменениям, клиенту предоставляется 30 дней на расторжение страхового договора, начиная с 21 февраля текущего года.

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