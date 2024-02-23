Набиуллину остановить уже не удастся: что ожидать россиянам при получении крупного кредита
region65.ru
Предложение председателя Центрального Банка России, Эльвиры Набиуллиной, заключается во введении новой меры для россиян, которые собираются взять кредит на крупную сумму. Это предложение было выдвинуто в свете нового закона, регулирующего ответственность банков за переводы, связанные с мошеннической деятельностью.
Согласно этому закону, финансовые организации обязаны предоставлять клиентам период охлаждения, длительностью в два дня, чтобы исключить возможность перевода средств на подозрительные счета. Клиенты также должны быть предупреждены о любых подозрительных операциях до их отмены.
Председатель Центрального Банка предлагает расширить этот период ожидания на кредиты, сумма которых превышает один миллион рублей. Она отмечает, что промежуток времени между одобрением кредита и перечислением средств должен дать клиентам возможность тщательно обдумать свои финансовые решения. Это позволит избежать ситуаций, когда клиенты принимают решения о взятии кредита наспех, не учитывая все возможные последствия.
Кроме того, этот период ожидания также будет применяться к дополнительным услугам, таким как добровольное страхование, оформляемое вместе с кредитом. В соответствии с поправками, вступившими в силу с 21 февраля текущего года, клиентам будет предоставлено 30 дней на рассмотрение и отказ от страхового полиса.