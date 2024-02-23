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Набиуллину остановить уже не удастся: что ожидать россиянам при получении крупного кредита

Набиуллину остановить уже не удастся: что ожидать россиянам при получении крупного кредита

region65.ru

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Предложение председателя Центрального Банка России, Эльвиры Набиуллиной, заключается во введении новой меры для россиян, которые собираются взять кредит на крупную сумму. Это предложение было выдвинуто в свете нового закона, регулирующего ответственность банков за переводы, связанные с мошеннической деятельностью.

Согласно этому закону, финансовые организации обязаны предоставлять клиентам период охлаждения, длительностью в два дня, чтобы исключить возможность перевода средств на подозрительные счета. Клиенты также должны быть предупреждены о любых подозрительных операциях до их отмены.

Председатель Центрального Банка предлагает расширить этот период ожидания на кредиты, сумма которых превышает один миллион рублей. Она отмечает, что промежуток времени между одобрением кредита и перечислением средств должен дать клиентам возможность тщательно обдумать свои финансовые решения. Это позволит избежать ситуаций, когда клиенты принимают решения о взятии кредита наспех, не учитывая все возможные последствия.

Кроме того, этот период ожидания также будет применяться к дополнительным услугам, таким как добровольное страхование, оформляемое вместе с кредитом. В соответствии с поправками, вступившими в силу с 21 февраля текущего года, клиентам будет предоставлено 30 дней на рассмотрение и отказ от страхового полиса.

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