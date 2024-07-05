Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Набиуллина назвала условия финансовой изоляции России: когда это может произойти

На недавнем Финансовом конгрессе Эльвира Набиуллина, председатель Центрального банка России, поделилась важными замечаниями о состоянии финансовых отношений России с мировым рынком.

runews24.ru

Подписаться в Telegram

На недавнем Финансовом конгрессе Эльвира Набиуллина, председатель Центрального банка России, поделилась важными замечаниями о состоянии финансовых отношений России с мировым рынком.

Несмотря на ужесточение международных санкций, Набиуллина уверена, что риск полной финансовой изоляции России минимален, пока продолжается спрос на российские экспортные товары, сообщает РБК.

Глава Центробанка указала, что взаимная выгода от экономических отношений поддерживает активность международных платежей и взаимный интерес стран. Однако, она признала, что сложности с трансграничными платежами возросли, увеличивая транзакционные издержки и повышая стоимость импорта.

По словам Набиуллиной, Центробанк активно работает над тем, чтобы поддерживать российский бизнес и помогать ему адаптироваться к изменяющимся условиям. На фоне последних санкций против российской Системы передачи финансовых сообщений (СПФС), которые были введены ЕС в июне 2024 года первый зампред ЦБ, сообщила, что большинство участников системы продолжают ее использовать, несмотря на возможные риски.

СПФС, которая была создана в 2014 как альтернатива системе SWIFT, приобрела новое значение после отключения от SWIFT крупнейших банков РФ в начале 2022 года. В условиях санкций, многие российские финансовые институты перешли на международные расчеты в валютах дружественных стран и в рублях, что позволило сохранить финансовые потоки.

Тем не менее, как отметил глава ВТБ, с начала текущего года увеличилось количество отказов иностранных банков в проведении операций с российскими клиентами, особенно после усиления режима вторичных санкций Соединенных Штатов Америки зимой прошлого года. Это усложнило выполнение платежных поручений и повысило сложность финансовых операций на международной арене.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В РТ бойцу СВО предлагали купить медаль на Wildberries

Новости Казани

день назад

250 млрд. рублей было похищено за год в результате действий телефонных мошенников: кто поможет защитить абонентов

гербициды против борщевика сосновского список лучших

Новости Татарстана

день назад

22-летняя Алина Загитова показала образ с темными волосами и в платье-мини

Новости Казани

3 дня назад

Эксперты битумного рынка отметили актуальность исследований студентов КНИТУ

су-джок-терапия в москве в Москве

Новости Татарстана

15 часов назад

В Татарстане 37-градусная жара дополнится градом и грозой

Новости Казани

день назад

В Мамадышском районе открылся новый пляж на Каме

Новости Татарстана

день назад

В селе Нижние Яки зафиксировали рекордную жару в +46 градусов

Новости Татарстана

день назад

В Челнах после ДТП в больнице умер 44-летний мотоциклист

Новости Казани

13 часов назад

Мэр Казани Ильсур Метшин призвал жителей не проводить много времени на солнце
Лонгриды
5 часов назад

«Аномальная жара и сильный ураган»: какая погода ждёт казанцев

«Аномальная жара и сильный ураган»: какая погода ждёт казанцев

Новости Казани

6 часов назад

В честь своего дня рождения ТВ-3 помог приюту животных в Казани

Новости Казани

11 часов назад

Крест в храме ДРКБ освятил казанский митрополит Кирилл

Новости Татарстана

11 часов назад

Отказавшимся от Олимпиады спортсменам выплатят по 1 миллиону рублей

Новости Казани

12 часов назад

Казанцы возмущены работой массажного салона на улице Декабристов
Пастух утонул в пруду Татарстана — пошёл окунуться перед намазом
Новости Татарстана
7 часов назад

Пастух утонул в пруду Татарстана — пошёл окунуться перед намазом

Новости Татарстана

13 часов назад

500 новых вакансий на Ozon: шанс для трудоустройств

Новости Казани

14 часов назад

Из-за жары 2 трамвая в Казани изменили маршрут

Новости Казани

15 часов назад

В Казани башню Сююмбике начали реставрировать
Казанцы отдают стоматологам на лечение зубов миллионы каждый месяц, но этого можно избежать. Редакция собрала список стоматологий Казани
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Казанцы отдают стоматологам на лечение зубов миллионы каждый месяц, но этого можно избежать. Редакция собрала список стоматологий Казани
В аэропорту Казани 5 июля букси пробил дыру в самолёте
Новости Казани
10 часов назад

В аэропорту Казани 5 июля букси пробил дыру в самолёте