На недавнем Финансовом конгрессе Эльвира Набиуллина, председатель Центрального банка России, поделилась важными замечаниями о состоянии финансовых отношений России с мировым рынком.

Несмотря на ужесточение международных санкций, Набиуллина уверена, что риск полной финансовой изоляции России минимален, пока продолжается спрос на российские экспортные товары, сообщает РБК.

Глава Центробанка указала, что взаимная выгода от экономических отношений поддерживает активность международных платежей и взаимный интерес стран. Однако, она признала, что сложности с трансграничными платежами возросли, увеличивая транзакционные издержки и повышая стоимость импорта.

По словам Набиуллиной, Центробанк активно работает над тем, чтобы поддерживать российский бизнес и помогать ему адаптироваться к изменяющимся условиям. На фоне последних санкций против российской Системы передачи финансовых сообщений (СПФС), которые были введены ЕС в июне 2024 года первый зампред ЦБ, сообщила, что большинство участников системы продолжают ее использовать, несмотря на возможные риски.

СПФС, которая была создана в 2014 как альтернатива системе SWIFT, приобрела новое значение после отключения от SWIFT крупнейших банков РФ в начале 2022 года. В условиях санкций, многие российские финансовые институты перешли на международные расчеты в валютах дружественных стран и в рублях, что позволило сохранить финансовые потоки.

Тем не менее, как отметил глава ВТБ, с начала текущего года увеличилось количество отказов иностранных банков в проведении операций с российскими клиентами, особенно после усиления режима вторичных санкций Соединенных Штатов Америки зимой прошлого года. Это усложнило выполнение платежных поручений и повысило сложность финансовых операций на международной арене.