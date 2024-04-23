На Земле случилась сильная магнитная буря: дальнейший прогноз резко негативный

Возможны значительные вспышки на Солнце.

Специалисты сообщают о магнитной буре, которая охватила Землю в ночь с 16 на 17 апреля.

Продолжительность бури составила около 4,5 часов, и была отнесена к категории G1, что является минимальным уровнем по шкале магнитных бурь. В настоящее время геомагнитная обстановка стабилизировалась, что делает эту бурю первой в апреле.

Ученые прогнозируют значительно негативные условия на вторую половину недели. В ближайшие дни возможны солнечные вспышки уровня X, которые являются событиями высшего уровня.

По их мнению, предстоящая активность Солнца вероятно будет сосредоточена в геоэффективных областях солнечной поверхности, откуда исходит наибольшее воздействие на Землю, согласно прогнозам экспертов.