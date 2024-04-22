На Земле случилась магнитная буря: дальнейший прогноз резко негативный

Ученые предупредили о возможных сильных вспышках на Солнце.

Согласно сообщению ученых, Землю охватила магнитная буря, которая произошла ночью с 16 на 17 апреля.

Продолжительность бури составила около 4,5 часов, при этом она была классифицирована как G1 по шкале магнитных бурь - минимальный уровень. В настоящее время геомагнитная ситуация стабилизировалась. Ученые назвали эту бурю первой в апреле.

Эксперты предупреждают о возможности значительной активности Солнца во второй половине недели, включая возможные вспышки уровня X - самого высокого уровня событий.

Ожидается, что активность Солнца будет сосредоточена в геоэффективных участках на его поверхности, которые оказывают наиболее сильное воздействие на Землю, согласно прогнозам экспертов.