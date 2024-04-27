На Землю обрушилась мощная геомагнитная буря: чего ожидать
27 апреля возможно накрытие планеты мощной магнитной бурей, вызванной четырьмя вспышками на Солнце, произошедшими ночью.
Пока неизвестна общая мощность этих вспышек, но существует вероятность того, что часть солнечной плазмы и излучения достигнут Земли через несколько дней. Это может привести к недомоганию у метеозависимых людей: высокое давление, головная боль и слабость.
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