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На Землю обрушилась мощная геомагнитная буря: чего ожидать

На Землю обрушилась мощная геомагнитная буря: чего ожидать

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27 апреля возможно накрытие планеты мощной магнитной бурей, вызванной четырьмя вспышками на Солнце, произошедшими ночью.

Пока неизвестна общая мощность этих вспышек, но существует вероятность того, что часть солнечной плазмы и излучения достигнут Земли через несколько дней. Это может привести к недомоганию у метеозависимых людей: высокое давление, головная боль и слабость.

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