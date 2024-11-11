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«На выходных в РФ начнется то, чего не было с 1941 года». Синоптики сказали, к чему готовиться

На предстоящих выходных россиян ждет резкий кли...

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На предстоящих выходных россиян ждет резкий климатический поворот, который, по словам синоптиков, станет настоящим испытанием.

Как сообщает PRIMPRESS, метеорологи предсказывают аномальные погодные условия, которые могут стать самыми экстремальными за последние 80 лет. Европейская часть России, включая Москву и ближайшие регионы, испытает на себе перепады температур, штормовой ветер и резкие изменения атмосферного давления.

Ожидаемое ухудшение погоды: снегопады и штормовой ветер

Уже с субботы погода резко ухудшится. Температура в Москве и соседних городах опустится до -2C, а скорость ветра достигнет штормовых значений, превышая 15 м/с. Синоптики предупреждают, что из-за сильных порывов и низкой температуры многим будет казаться, что на улице значительно холоднее.

Резкие скачки атмосферного давления — испытание для метеозависимых

Помимо холода и ветра, погодный кризис усугубится дикими перепадами атмосферного давления. Вначале давление будет ниже нормы, а затем резко возрастет, что особенно тяжело перенесут метеочувствительные люди и граждане с хроническими заболеваниями. Медики рекомендуют заранее подготовиться к таким перепадам, особенно тем, кто склонен к мигреням и скачкам артериального давления.

Рекомендации на выходные

Метеорологи настоятельно рекомендуют в эти дни по возможности оставаться дома. Штормовой ветер, снегопады и низкие температуры увеличивают риск аварийных ситуаций на дорогах и повышают нагрузку на организм.

Полезные советы:

  • Метеозависимым людям стоит иметь при себе необходимые препараты и поддерживать регулярный контроль давления.
  • Автомобилистам важно подготовить зимнюю резину и избегать лишних поездок, особенно на дальние расстояния.
  • Пешеходам следует выбрать теплую и непромокаемую одежду и обувь с нескользящей подошвой, чтобы минимизировать риски на заснеженных и обледенелых дорогах.

Синоптики подчеркивают, что такая нестабильная погода в начале ноября — редкость, сравнимая с условиями военного времени 1941 года, когда погодные условия сильно осложняли жизнь.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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