«На выходных начнется то, чего не было с 1941 года». Синоптики сказали, к чему нужно готовиться

Синоптики предупреждают россиян о резком изменении погоды в ближайшие выходные, которое затронет большую часть европейской территории страны.

Этот климатический поворот, по данным PRIMPRESS, может стать самым значительным за последние 80 лет и окажет серьезное влияние на многих жителей, особенно тех, кто чувствителен к перепадам погоды.

Аномальные погодные условия: что ждать

По прогнозам, изменения начнутся с субботы и будут сопровождаться сильными колебаниями атмосферного давления, снегопадами и штормовым ветром. Особенно ощутимым ухудшение будет в Москве и соседних регионах, где температура резко упадет до -2C, а скорость ветра превысит отметку 15 метров в секунду, что соответствует штормовым условиям. При этом атмосферное давление сначала резко снизится, а затем внезапно поднимется, создавая тяжелые условия для людей с метеозависимостью и хроническими заболеваниями.

Снежный сезон: когда ждать первый снегопад

С воскресенья ожидается начало полноценного снежного сезона. Первые снежинки появятся утром, а к вечеру Москва и окрестности окажутся под густым снегопадом. Температура воздуха понизится до -5C, а из-за сильного ветра до 18 метров в секунду ощущаемая температура составит около -10...-15C. Подобное резкое похолодание в начале ноября встречается крайне редко, и текущие условия могут стать самыми суровыми с 1941 года.

Как подготовиться к суровой погоде

Синоптики настоятельно рекомендуют жителям провести выходные дома, избегая длительных прогулок и поездок. В условиях такой погоды важно принять меры предосторожности:

Метеочувствительным людям следует заранее подготовить лекарства и следить за самочувствием.

Водителям рекомендуется переходить на зимнюю резину, так как снегопады и гололед увеличат риски на дорогах.

Пешеходам советуют надеть теплую непромокаемую одежду и обувь с нескользящей подошвой.

Запаситесь едой и необходимыми вещами: из-за ветра и осадков возможны перебои в транспортном сообщении.

Исторический климатический контраст

Подобные изменения погоды в начале ноября настолько редки, что многие специалисты проводят параллели с ситуацией 1941 года, когда погодные условия также резко ухудшились, вызвав транспортные заторы и трудности в городах. Эксперты подчеркивают, что предстоящие выходные станут серьезным испытанием для инфраструктуры и обычной жизни в регионах, которые будут затронуты циклоном.

Синоптики рекомендуют подготовиться к непогоде и учитывать прогнозы при планировании выходных. В условиях таких резких перепадов важно внимательно следить за своим здоровьем и избегать ненужных поездок, чтобы встретить это погодное испытание максимально безопасно.