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«На выходных начнется то, чего не было с 1941 года». Синоптики сказали, к чему готовиться населению России

На предстоящих выходных Россию ждёт сильное уху...

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На предстоящих выходных Россию ждёт сильное ухудшение погодных условий, которое станет испытанием для жителей европейской части страны.

Метеорологи прогнозируют резкие перепады давления, штормовые порывы ветра и снегопады, которые могут побить многолетние рекорды и стать самыми экстремальными для начала ноября за последние 80 лет.

Что произойдёт: от морозов до сильного ветра

В субботу атмосферный фронт принесёт с собой арктический холод, затронув Москву и близлежащие города. Температура опустится до -2C, а ветер усилится до 15 метров в секунду, что квалифицируется как штормовой. Погодные условия усугубятся колебаниями атмосферного давления, которое сначала упадёт ниже нормы, а затем резко возрастёт до пиковых значений. Такие изменения особенно опасны для людей, чувствительных к погодным условиям, и могут обострить хронические заболевания.

Снегопады и усиление холода в День народного единства

С воскресенья ожидается первый настоящий снегопад в столице и в других регионах. Метеорологи прогнозируют, что к празднику День народного единства, Москва и другие города окажутся под снежным покровом, а скорость ветра возрастёт до 18 метров в секунду. Температура при этом опустится до -5C, однако из-за сильного ветра ощущаться она будет как -10...-15C, что потребует повышенной осторожности.

Аномальная погода в ноябре: рекорды 1941 года могут быть побиты

Синоптики подчеркивают, что такие погодные явления для начала ноября крайне редки, и последний раз аналогичные климатические условия наблюдались в 1941 году. Жителям настоятельно рекомендуется оставаться дома, если это возможно, и подготовиться к сильному ухудшению погодных условий, так как сильные морозы и снегопады могут создать трудности на дорогах и осложнить передвижение.

Рекомендации метеорологов

Сильные перепады давления, морозы и штормовой ветер представляют значительные риски для здоровья. Синоптики советуют избегать длительных прогулок на свежем воздухе, особенно людям с хроническими заболеваниями. Утеплённая одежда и заблаговременная подготовка к непогоде помогут избежать возможных проблем.

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