«На выходных начнется то, чего не было с 1941 года». Синоптики сказали, к чему готовиться

В предстоящие выходные жителей европейской части России ждет крайне неприятный сюрприз от природы.

По прогнозам синоптиков, погода станет аномально холодной, сопровождаясь значительными перепадами атмосферного давления, штормовым ветром и первыми значительными снегопадами. Эксперты предупреждают, что такая комбинация климатических факторов может стать одной из самых суровых за последние десятилетия, напоминая события более чем 80-летней давности.

Что ожидается в выходные?

Метеорологи прогнозируют резкие изменения погоды с самого начала уикенда. Основной удар стихии придется на Москву и близлежащие города. Уже с субботы ожидается сильное похолодание: температура опустится до -2 градусов, и к этому добавится мощный штормовой ветер, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду.

Однако это не единственный «сюрприз» от природы. Атмосферное давление начнет резко колебаться: сначала оно упадет ниже обычной нормы, а затем стремительно поднимется до максимальных значений. Эти внезапные скачки создадут дополнительные трудности для метеочувствительных людей и тех, кто страдает от хронических заболеваний. Такие перепады могут провоцировать головные боли, слабость, проблемы с артериальным давлением и даже обострение сердечно-сосудистых заболеваний.

Начало снежного сезона

С воскресенья, по прогнозам, ожидается первый значительный снег. В начале осадки будут незначительными, но уже ко Дню народного единства Москву и многие другие города накроет полноценный снегопад. Порывы ветра к этому моменту усилятся до 18 метров в секунду, а температура опустится до -5 градусов. Из-за сильного ветра и влажности морозы будут ощущаться значительно сильнее, как если бы температура составляла -10...-15 градусов. В результате дороги могут стать скользкими, что повысит риск ДТП и затруднит передвижение пешеходов.

Климатический феномен, сравнимый с 1941 годом

По словам синоптиков, такое резкое и необычное ухудшение погодных условий в начале ноября — редкое явление, которое не наблюдалось с 1941 года. Это напоминает, насколько непредсказуемым и капризным может быть осенний климат. Эксперты настоятельно советуют жителям провести выходные дома, чтобы минимизировать воздействие неблагоприятных погодных факторов и избежать лишних рисков.

Рекомендации для сохранения здоровья и безопасности

В условиях предстоящей погодной аномалии рекомендуется принять меры для защиты здоровья и безопасности:

Оставайтесь дома, особенно в периоды самых сильных порывов ветра и выпадения снега.

Оденьтесь тепло и защищайте открытые участки кожи, если нужно выйти на улицу. Низкие температуры и сильный ветер могут вызвать обморожение.

Избегайте физических нагрузок на улице — холод и резкие перепады давления могут спровоцировать обострение хронических заболеваний.

Метеозависимым людям важно держать под рукой необходимые лекарства и следить за самочувствием.

Водителям следует учитывать ухудшение видимости и состояние дорог, заранее позаботившись о смене резины на зимнюю.

Предстоящие выходные обещают быть непростыми для жителей многих российских регионов. Резкие климатические изменения, сильный ветер, снегопады и значительные перепады давления создадут сложные условия для всех. Это необычное природное явление требует повышенного внимания к своему здоровью и безопасности.

