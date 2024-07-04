Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

На улице +40, а дома +16: дешевый предмет, который заменит дорогой кондиционер — так спасаются от жары в южных странах

С приходом лета и температурой за окном достигающей отметки в +40 градусов, жители южных стран находят инновационные и экономичные способы охлаждения своих домов.

bogatyr.club

Подписаться в Telegram

С приходом лета и температурой за окном достигающей отметки в +40 градусов, жители южных стран находят инновационные и экономичные способы охлаждения своих домов. Одним из таких методов, который заменяет дорогостоящие кондиционеры, является использование вентилятора с мокрой тканью.

Принцип работы

Простота и доступность этого метода делают его популярным среди многих. Процесс заключается в следующем: влажная ткань или простынь размещается перед работающим вентилятором. Поток воздуха, проходя через влажную ткань, не только охлаждается, но и увлажняет воздух в помещении, что значительно повышает комфорт при высоких температурах.

Доступность и эффективность

Этот метод особенно актуален для регионов, где стоимость электроэнергии высока и не каждая семья может позволить себе использование кондиционера в течение всего жаркого периода. Вентиляторы потребляют гораздо меньше электричества и в сочетании с водой могут существенно снизить температуру в помещениях.

Экологический аспект

Кроме того, использование вентилятора с мокрой тканью является более экологичным выбором, поскольку не влечет за собой выбросов хладагентов, которые могут вредить окружающей среде. Этот метод не только помогает сохранить прохладу и свежесть в доме, но и поддерживает устойчивый образ жизни.

Реальные отзывы

Жители таких стран, как Индия и Египет, где летние температуры могут быть чрезвычайно высокими, уже оценили этот метод. Многие из них отмечают, что эффект от такого «кондиционера» порой не уступает дорогим аналогам, а стоимость его использования значительно ниже.

Использование вентилятора с мокрой тканью — это пример того, как простые и доступные средства могут значительно повысить качество жизни в условиях экстремальной жары. Этот метод становится спасением для многих, кто ищет эффективное и доступное решение для охлаждения своего дома.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

10 часов назад

22-летняя Алина Загитова показала образ с темными волосами и в платье-мини

Новости Казани

день назад

Победитель Игр БРИКС Никитин выразил претензии к организации соревнований

вызов про теа тараканов

Новости Татарстана

3 часа назад

В РТ бойцу СВО предлагали купить медаль на Wildberries

Интересное в Казани

3 дня назад

Казанский предприниматель возрождает древние традиции каменного зодчества

демонтаж плитки пола цена за м2 в Москве

Новости Татарстана

день назад

Бывший главред «Реального времени» Сергей Кощеев 2 июля отправился на СВО

Новости Казани

день назад

На Дубравной в Казани образовалась огромная яма

Новости Казани

5 часов назад

В Мамадышском районе открылся новый пляж на Каме

Новости Татарстана

4 часа назад

В селе Нижние Яки зафиксировали рекордную жару в +46 градусов
Новости Татарстана
день назад

39-летний челнинец пытался сжечь камеру на дороге из-за штрафов

39-летний челнинец пытался сжечь камеру на дороге из-за штрафов

Новости Казани

3 часа назад

34-летний Сергей Торопов прокомментировал свой переход в УНИКС

Новости Татарстана

3 часа назад

Раис Татарстана Минниханов показал кадры конкурса красоты среди коров

Новости Казани

6 часов назад

В Советском районе Казани появился проезд Вертелевский

Новости Татарстана

6 часов назад

Зарплаты татарстанцев выросли на 19 %
В Челнах после ДТП в больнице умер 44-летний мотоциклист
Новости Татарстана
час назад

В Челнах после ДТП в больнице умер 44-летний мотоциклист

Новости Казани

7 часов назад

Генпрокурора РФ разберется в выселении студентов КФУ из Деревни Универсиады

Новости Казани

10 часов назад

В Казани возбуждено дело в отношении пристающего к ребенку кондуктора

Новости Казани

11 часов назад

Школа Алины Загитовой в Казани появится на улице Портовая
Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы
Из квартиры на Ямашева, где были заперты 11 собак, забрали 8
Новости Казани
4 часа назад

Из квартиры на Ямашева, где были заперты 11 собак, забрали 8