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На улице +40, а дома +16: дешевый и удобный предмет, который заменит кондиционер — так спасаются от жары в южных странах

Когда температура воздуха за окном подскакивает до +40 градусов, сохранить прохладу в доме становится насущной задачей. Но что делать, если установка кондиционера не входит в ваши планы из-за высоких затрат или других причин?

krause74.ru

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Когда температура воздуха за окном подскакивает до +40 градусов, сохранить прохладу в доме становится насущной задачей. Но что делать, если установка кондиционера не входит в ваши планы из-за высоких затрат или других причин? Жители южных стран нашли эффективное и доступное решение, которое помогает им переживать летнюю жару.

Повсеместное решение: испарительные охладители

Один из самых популярных и доступных способов борьбы с жарой в южных странах — это использование испарительных охладителей, известных также как «воздушные кулеры». Эти устройства работают на принципе испарения воды, который охлаждает воздух в помещении.

Принцип работы

Испарительный охладитель — это устройство, которое использует воду для снижения температуры воздуха. Вода, налитая в специальный бак кулера, постепенно испаряется благодаря воздуху, проходящему через влажные фильтры. Процесс испарения поглощает тепло, значительно снижая температуру воздуха, который затем выдувается в помещение.

Преимущества испарительных охладителей

  • Экономичность: Стоимость испарительных охладителей значительно ниже, чем у традиционных кондиционеров. К тому же, они потребляют меньше электроэнергии, что снижает счета за электричество.
  • Экологичность: В отличие от кондиционеров, которые могут использовать хладагенты, влияющие на озоновый слой, охладители работают с водой и не наносят вреда окружающей среде.
  • Портативность: Большинство моделей легко перемещать из одной комнаты в другую, что делает их удобными в использовании в любом месте дома или офиса.

Увлажнение воздуха: Помимо охлаждения, эти устройства помогают увлажнять сухой воздух, что особенно актуально в жаркую погоду.

Как выбрать подходящий охладитель

При выборе испарительного охладителя важно учитывать размер помещения, в котором он будет использоваться. Модели различаются по мощности и объему водяного бака, поэтому стоит выбирать устройство, соответствующее площади вашего дома или квартиры. Также обратите внимание на наличие дополнительных функций, таких как системы фильтрации воздуха, регулировка скорости вентилятора и таймер.

Использование испарительных охладителей — это не только способ сберечь на установке дорогостоящего оборудования, но и возможность сделать ваше проживание в жарком климате более комфортным и здоровым.

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