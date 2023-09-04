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На СВО нужен 1 млн солдат для контрнаступления: депутат сделал важное заявление об СВО

На СВО нужен 1 млн солдат для контрнаступления: депутат сделал важное заявление об СВО

Фото: открытые источники

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Как быстро завершить СВО, разбить украинскую армию и достичь целей спецоперации, рассказал татарстанский депутат Госсовета Эдуард Шарафиев.

По его мнению, история показывает необходимость в увеличении численности армии. В ВОВ число воинов выросло до 11 миллионов человек в период наступления с 4-7 миллионов до него. А потому сейчас российской армии надо минимум 1 миллионов человек.

Тогда, считает Шарафиев, Россия сможет смело идти в наступление и быстро завершить СВО, достигнув всех поставленных целей.

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