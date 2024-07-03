«На россиян надвигается волна холода»: погода в начале июля заставит тепло одеться, температура упадет

Жителей центральных областей России этим летом ожидает непредсказуемая погода с резкими перепадами температур.

Начало недели порадует комфортной погодой: ночью ожидается +10...+12C, а днем воздух прогреется до +20...+25C. Однако к выходным в регион ворвется холодный фронт. Ночная температура резко понизится до +1...+6C, а дневная едва ли превысит +10...+15C.

Такие температурные скачки в последние годы стали характерной чертой лета в центральной части России. Виной тому изменения в атмосферной циркуляции, из-за которых регион поочередно оказывается то под властью жарких, то холодных воздушных масс.

Конец месяца также не порадует теплом: по ночам столбик термометра будет опускаться до +2...+7C, а днем поднимется лишь до +15...+20C. При этом среднемесячная температура ожидается в пределах климатической нормы: +20...+25C. Поэтому жителям и гостям региона не стоит спешить убирать далеко теплую одежду.

Чтобы не стать заложником капризов погоды, следуйте нашим советам:

Будьте готовы к переменам: берите с собой как легкую, так и теплую одежду.

Следите за прогнозами: регулярно уточняйте прогноз погоды, чтобы скорректировать планы.

Не прячьте теплые вещи: убедитесь, что в случае похолодания вам будет что надеть.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете насладиться летними деньками, несмотря на их непредсказуемость. Будьте готовы к температурным качелям и не унывайте, если за окном вдруг задует холодный ветер.