«На предстоящих выходных начнется то, чего не было с 1941 года». Синоптики сказали, к чему готовиться

Метеорологические службы России предупреждают о крайне необычном и потенциально опасном изменении погоды, которое ожидается в ближайшие выходные по всей европейской части страны.

Эти изменения могут привести к погодным условиям, которые не наблюдались более восьми десятилетий.

Аномальные явления в погоде

Согласно последним прогнозам, резкое изменение погоды начнется уже в субботу. Ожидается, что температура в Москве и прилегающих регионах опустится до минус двух градусов, а скорость ветра достигнет штормовых показателей в 15 метров в секунду. Большая часть страны столкнется с дикими перепадами атмосферного давления, снегопадами и штормовым ветром.

Воздействие на здоровье

Особенно острая ситуация сложится с атмосферным давлением: оно начнет с пониженных показателей и к концу дня взлетит до критических отметок. Такие резкие колебания могут оказаться особенно трудными для метеочувствительных людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

Начало снежного сезона

В воскресенье начнется снежный сезон, сначала с редкими снежинками, но уже к понедельнику, в День народного единства, ожидается массированный снегопад. Скорость ветра усилится до 18 метров в секунду, а ощущаемая температура опустится до минус 10–15 градусов.

Исторический контекст

Такое ухудшение погоды в начале ноября станет самым сильным с 1941 года. Эксперты советуют жителям провести эти дни в тепле дома, чтобы избежать возможных проблем, связанных с резким ухудшением погодных условий.

Призывы метеорологов

Специалисты призывают граждан быть особенно внимательными и осторожными, следить за обновлениями погоды и при необходимости перенести все планы, требующие нахождения на улице. Эти меры предосторожности помогут минимизировать риски для здоровья и благополучия в условиях предстоящего климатического вызова.