На пенсию в 55-60 лет: назван рабочий вариант раннего выхода на пенсию

В России появилась возможность вернуть пенсионный возраст на прежние отметки. Теперь женщины снова смогут наслаждаться своей пенсией в 55 лет, а мужчины – в 60 лет.

Пенсионный эксперт Сергей Власов пояснил, что участники программы пенсионных накоплений смогут продолжать получать выплаты, поскольку это изменение пенсионного возраста их не затронуло. Таковы требования закона.

Для этого необходимо заключить договор с любым пенсионным фондом. Размер выплаты будет зависеть от суммы и продолжительности накоплений, сообщает primpress.

Более того, есть возможность получить пенсию полностью единовременно.

Возьмем, к примеру, случай, когда в возрасте 40 лет начинают откладывать по 3 000 рублей ежемесячно. К моменту выхода на пенсию в 55 лет можно будет получать более 16 000 рублей в месяц в течение 5 лет.