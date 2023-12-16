На пенсию отпустят в 55/60 лет: в Госдуме назвали важное условие

В Государственной думе активно обсуждается возможное снижение возраста выхода на пенсию, как сообщили "Известия". Законопроект о внесении изменений в законодательство будет представлен в нижнюю палату уже 13 декабря.

Пояснительная записка к законопроекту подчеркивает, что на данный момент действующее законодательство определяет пенсионный возраст в 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин, за исключением некоторых профессий, где возможен досрочный выход на пенсию. Кроме того, гражданам, имеющим стаж работы не менее 42 лет для мужчин и 37 лет для женщин, страховая пенсия по старости может быть назначена за 24 месяца до достижения общего пенсионного возраста, установленного законом.

Также в пояснительной записке отмечается, что учитывая факт, что большинство выпускников школ продолжают образование в высших или средних учебных заведениях и начинают трудовую деятельность в возрасте 23-24 лет, досрочный выход на пенсию в данном случае является лишь формальностью, которая не может быть применена на практике.