На Новый год-2025 салат «Елочная игрушка» станет главным украшением стола — даст фору «Оливье», а Зеленая Деревянная Змея будет в восторге
tatarstan.ru
Приближается Новый год 2025, который пройдет под знаком Зеленой Деревянной Змеи. Этот символ олицетворяет мудрость, изящество и любовь к изысканным блюдам. Чтобы порадовать хозяйку года и удивить гостей, предлагаем приготовить салат «Ёлочная игрушка» — яркое и вкусное украшение праздничного стола, способное затмить даже традиционный «Оливье».
Почему «Ёлочная игрушка»?
Салат «Ёлочная игрушка» не только радует глаз своим праздничным оформлением, но и сочетает в себе ингредиенты, которые по достоинству оценит Зеленая Деревянная Змея. Согласно восточной традиции, змея предпочитает блюда из мяса, рыбы, яиц и зелени. Этот салат идеально соответствует этим предпочтениям, что делает его отличным выбором для новогоднего меню 2025 года.
Рецепт салата «Ёлочная игрушка»
Ингредиенты:
- Куриные сердечки — 500 г
- Маринованные опята — 350 г
- Твердый сыр — 100 г
- Грецкие орехи — 50 г
- Репчатый лук — 2 шт.
- Сладкий красный перец — 1 шт.
- Чеснок — 3 зубчика
- Майонез — по вкусу
- Соль, черный молотый перец — по вкусу
Пошаговое приготовление:
Подготовка ингредиентов:
- Отварите куриные сердечки в подсоленной воде до готовности, затем остудите и нарежьте мелкими кусочками.
- Лук нарежьте тонкими полукольцами и залейте кипятком на несколько минут, чтобы убрать горечь, затем слейте воду.
- Сыр натрите на мелкой терке.
- Грецкие орехи измельчите.
- Чеснок пропустите через пресс.
- Сладкий перец нарежьте мелкими кубиками.
Сборка салата:
- Выложите на блюдо слой куриных сердечек, смешанных с майонезом и чесноком, придавая форму шара.
- Сверху равномерно распределите слой маринованных опят.
- Далее выложите слой лука, смешанного с майонезом.
- Посыпьте салат тертым сыром и измельченными орехами.
Украшение:
- Сверху украсьте салат кусочками сладкого перца, имитируя узоры на елочной игрушке.
- По желанию добавьте зелень для придания дополнительной праздничности.
- Этот салат не только вкусен, но и станет ярким акцентом на вашем новогоднем столе, привлекая внимание гостей и создавая атмосферу праздника.
Советы по подаче
- Форма: придайте салату форму шара, чтобы он напоминал елочную игрушку. Для этого можно использовать круглую миску в качестве формы, выстелив ее пищевой пленкой, а затем перевернуть на блюдо.
- Украшение: используйте разноцветные овощи для создания узоров, имитирующих рисунки на елочных шарах. Например, полоски из моркови, свеклы или огурца.
- Подача: поставьте салат в центр стола, окружив его зелеными веточками укропа или петрушки, чтобы создать эффект елочной ветви.
Почему стоит выбрать «Ёлочную игрушку»?
- Соответствие символу года: зеленая Деревянная Змея оценит сочетание мяса, орехов и зелени в этом салате.
- Оригинальность: необычная подача и оформление привлекут внимание и станут темой для обсуждения среди гостей.
- Вкус: сочетание ингредиентов обеспечивает насыщенный и гармоничный вкус, который понравится большинству.
Включив салат «Ёлочная игрушка» в свое новогоднее меню, вы не только порадуете гостей, но и привлечете благосклонность символа 2025 года, что, согласно восточным традициям, принесет удачу и благополучие в наступающем году.
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