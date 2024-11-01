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На Новый год-2025 салат «Елочная игрушка» станет главным украшением стола — даст фору «Оливье», а Зеленая Деревянная Змея будет в восторге

Приближается Новый год 2025, который пройдет по...

tatarstan.ru

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Приближается Новый год 2025, который пройдет под знаком Зеленой Деревянной Змеи. Этот символ олицетворяет мудрость, изящество и любовь к изысканным блюдам. Чтобы порадовать хозяйку года и удивить гостей, предлагаем приготовить салат «Ёлочная игрушка» — яркое и вкусное украшение праздничного стола, способное затмить даже традиционный «Оливье».

Почему «Ёлочная игрушка»?

Салат «Ёлочная игрушка» не только радует глаз своим праздничным оформлением, но и сочетает в себе ингредиенты, которые по достоинству оценит Зеленая Деревянная Змея. Согласно восточной традиции, змея предпочитает блюда из мяса, рыбы, яиц и зелени. Этот салат идеально соответствует этим предпочтениям, что делает его отличным выбором для новогоднего меню 2025 года.

Рецепт салата «Ёлочная игрушка»

Ингредиенты:

  • Куриные сердечки — 500 г
  • Маринованные опята — 350 г
  • Твердый сыр — 100 г
  • Грецкие орехи — 50 г
  • Репчатый лук — 2 шт.
  • Сладкий красный перец — 1 шт.
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Майонез — по вкусу
  • Соль, черный молотый перец — по вкусу

Пошаговое приготовление:

Подготовка ингредиентов:

  1. Отварите куриные сердечки в подсоленной воде до готовности, затем остудите и нарежьте мелкими кусочками.
  2. Лук нарежьте тонкими полукольцами и залейте кипятком на несколько минут, чтобы убрать горечь, затем слейте воду.
  3. Сыр натрите на мелкой терке.
  4. Грецкие орехи измельчите.
  5. Чеснок пропустите через пресс.
  6. Сладкий перец нарежьте мелкими кубиками.

Сборка салата:

  • Выложите на блюдо слой куриных сердечек, смешанных с майонезом и чесноком, придавая форму шара.
  • Сверху равномерно распределите слой маринованных опят.
  • Далее выложите слой лука, смешанного с майонезом.
  • Посыпьте салат тертым сыром и измельченными орехами.

Украшение:

  • Сверху украсьте салат кусочками сладкого перца, имитируя узоры на елочной игрушке.
  • По желанию добавьте зелень для придания дополнительной праздничности.
  • Этот салат не только вкусен, но и станет ярким акцентом на вашем новогоднем столе, привлекая внимание гостей и создавая атмосферу праздника.

Советы по подаче

  • Форма: придайте салату форму шара, чтобы он напоминал елочную игрушку. Для этого можно использовать круглую миску в качестве формы, выстелив ее пищевой пленкой, а затем перевернуть на блюдо.
  • Украшение: используйте разноцветные овощи для создания узоров, имитирующих рисунки на елочных шарах. Например, полоски из моркови, свеклы или огурца.
  • Подача: поставьте салат в центр стола, окружив его зелеными веточками укропа или петрушки, чтобы создать эффект елочной ветви.

Почему стоит выбрать «Ёлочную игрушку»?

  • Соответствие символу года: зеленая Деревянная Змея оценит сочетание мяса, орехов и зелени в этом салате.
  • Оригинальность: необычная подача и оформление привлекут внимание и станут темой для обсуждения среди гостей.
  • Вкус: сочетание ингредиентов обеспечивает насыщенный и гармоничный вкус, который понравится большинству.

Включив салат «Ёлочная игрушка» в свое новогоднее меню, вы не только порадуете гостей, но и привлечете благосклонность символа 2025 года, что, согласно восточным традициям, принесет удачу и благополучие в наступающем году.

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