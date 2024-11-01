На Новый год-2025 салат «Елочная игрушка» станет главным украшением стола — даст фору «Оливье», а Зеленая Деревянная Змея будет в восторге

Приближается Новый год 2025, который пройдет под знаком Зеленой Деревянной Змеи. Этот символ олицетворяет мудрость, изящество и любовь к изысканным блюдам. Чтобы порадовать хозяйку года и удивить гостей, предлагаем приготовить салат «Ёлочная игрушка» — яркое и вкусное украшение праздничного стола, способное затмить даже традиционный «Оливье».

Почему «Ёлочная игрушка»?

Салат «Ёлочная игрушка» не только радует глаз своим праздничным оформлением, но и сочетает в себе ингредиенты, которые по достоинству оценит Зеленая Деревянная Змея. Согласно восточной традиции, змея предпочитает блюда из мяса, рыбы, яиц и зелени. Этот салат идеально соответствует этим предпочтениям, что делает его отличным выбором для новогоднего меню 2025 года.

Рецепт салата «Ёлочная игрушка»

Ингредиенты:

Куриные сердечки — 500 г

Маринованные опята — 350 г

Твердый сыр — 100 г

Грецкие орехи — 50 г

Репчатый лук — 2 шт.

Сладкий красный перец — 1 шт.

Чеснок — 3 зубчика

Майонез — по вкусу

Соль, черный молотый перец — по вкусу

Пошаговое приготовление:

Подготовка ингредиентов:

Отварите куриные сердечки в подсоленной воде до готовности, затем остудите и нарежьте мелкими кусочками. Лук нарежьте тонкими полукольцами и залейте кипятком на несколько минут, чтобы убрать горечь, затем слейте воду. Сыр натрите на мелкой терке. Грецкие орехи измельчите. Чеснок пропустите через пресс. Сладкий перец нарежьте мелкими кубиками.

Сборка салата:

Выложите на блюдо слой куриных сердечек, смешанных с майонезом и чесноком, придавая форму шара.

Сверху равномерно распределите слой маринованных опят.

Далее выложите слой лука, смешанного с майонезом.

Посыпьте салат тертым сыром и измельченными орехами.

Украшение:

Сверху украсьте салат кусочками сладкого перца, имитируя узоры на елочной игрушке.

По желанию добавьте зелень для придания дополнительной праздничности.

Этот салат не только вкусен, но и станет ярким акцентом на вашем новогоднем столе, привлекая внимание гостей и создавая атмосферу праздника.

Советы по подаче

Форма: придайте салату форму шара, чтобы он напоминал елочную игрушку. Для этого можно использовать круглую миску в качестве формы, выстелив ее пищевой пленкой, а затем перевернуть на блюдо.

Украшение: используйте разноцветные овощи для создания узоров, имитирующих рисунки на елочных шарах. Например, полоски из моркови, свеклы или огурца.

Подача: поставьте салат в центр стола, окружив его зелеными веточками укропа или петрушки, чтобы создать эффект елочной ветви.

Почему стоит выбрать «Ёлочную игрушку»?

Соответствие символу года: зеленая Деревянная Змея оценит сочетание мяса, орехов и зелени в этом салате.

Оригинальность: необычная подача и оформление привлекут внимание и станут темой для обсуждения среди гостей.

Вкус: сочетание ингредиентов обеспечивает насыщенный и гармоничный вкус, который понравится большинству.

Включив салат «Ёлочная игрушка» в свое новогоднее меню, вы не только порадуете гостей, но и привлечете благосклонность символа 2025 года, что, согласно восточным традициям, принесет удачу и благополучие в наступающем году.

