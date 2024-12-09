На них вы точно не попадете в ДТП: стали известные лучшие зимние шины 2024

Зима в России требует от автомобилистов повышенного внимания к безопасности, и выбор качественных шин играет ключевую роль. Учитывая частые перепады температур, снег, наледь и грязь на дорогах, правильный выбор резины — это залог уверенности за рулем.

Мы подготовили список лучших зимних шин 2024 года, которые идеально подходят для российских условий.

1. Nokian Tyres Hakkapeliitta 9

Тип: шипованные

Финские шины зарекомендовали себя как эталон для северной зимы. Модель доступна в широком диапазоне размеров, включая варианты для внедорожников (SUV). Шипы устойчивы к износу даже после нескольких сезонов.

Плюсы:

Отличное сцепление на льду и снегу.

Надёжность шипов даже при езде по асфальту.

Минусы:

Шум на скоростях от 50 км/ч.

Мягкость резины при температуре выше +5C.

2. Yokohama IceGuard Studless iG50 PLUS

Тип: липучка

Модель выделяется асимметричным протектором и влаговпитывающим покрытием, которое сокращает тормозной путь на подтаявшем льду. Подходит для городских условий.

Плюсы:

Тихая работа.

Устойчивость на заснеженных дорогах.

Минусы:

Дубеет при сильных морозах.

Слабое сцепление на голом льду.

3. Bridgestone Blizzak LM005

Тип: фрикционные

Эти премиальные шины идеально подходят для умеренной зимы. Протектор направленного типа снижает риск аквапланирования и обеспечивает короткий тормозной путь на мокрой дороге.

Плюсы:

Хорошая управляемость на мокром снегу и льду.

Низкий расход топлива.

Минусы:

Снижение характеристик после 3–4 сезонов.

4. Michelin Alpin 5

Тип: липучка

Эта модель создана для мягкой зимы и идеально подходит для городских условий. Отличается тишиной и высоким индексом скорости.

Плюсы:

Тихая работа.

Высокое сцепление на мокром асфальте.

Минусы:

Увеличенный тормозной путь на льду.

Склонность к повреждениям боковин.

5. Hankook Tire Winter i*Pike RS2

Тип: шипованные

Корейская резина демонстрирует отличные характеристики на льду и снегу благодаря массивным блокам протектора и широким плечевым зонам.

Плюсы:

Отличная курсовая устойчивость.

Хорошая проходимость по снегу.

Минусы:

Слабое сцепление на сухом асфальте.

6. Continental ContiVikingContact 7

Тип: липучка

Эта модель подходит для северной зимы. Превосходно справляется с мокрым снегом и асфальтом, а также обладает низким уровнем шума.

Плюсы:

Тихая работа.

Технологии самоусиления и герметизации проколов.

Минусы:

Требует привыкания после шипованных шин.

Тяжелее аналогов.

7. Pirelli Ice Zero

Тип: шипованные

Эти шины идеально подходят для суровых зим. Они обеспечивают отличное торможение на льду и уверенное поведение в снежной каше.

Плюсы:

Хорошая курсовая устойчивость.

Универсальность для российских дорог.

Минусы:

Шумность.

Уязвимость при температуре выше 0C.

8. Gislaved Nord Frost 200

Тип: шипованные

Эти шины сочетают доступную цену и достойные характеристики. Ассиметричный протектор обеспечивает стабильное сцепление на различных поверхностях.

Плюсы:

Надёжность шипов.

Отличное сцепление на снегу и льду.

Минусы:

Снос при резких поворотах.

9. Dunlop Winter Maxx SJ8

Тип: липучка

Эта модель разработана для мегаполисов. Она показывает хорошие результаты на заснеженных дорогах и уверенно держит автомобиль в колее.

Плюсы:

Тишина.

Высокая износостойкость.

Минусы:

Слабое сцепление на льду.

10. Toyo Observe Ice-Freezer

Тип: шипованные

Малазийская резина для суровой зимы. Уникальный протектор обеспечивает курсовую устойчивость, а шипы износостойки даже при интенсивной эксплуатации.

Плюсы:

Устойчивость на заснеженных дорогах.

Надёжные шипы.

Минусы:

Жёсткость и шумность.

Как выбрать зимние шины?

Определитесь с типом: шипованные подойдут для регионов с частыми гололёдами, а липучки — для городов с очищенными дорогами.

Учитывайте размерность: соблюдайте рекомендации производителя вашего автомобиля.

Сравните характеристики: выбирайте шины в зависимости от ваших потребностей, будь то городская езда или поездки по заснеженным трассам.

Выбор зимних шин — важная задача, от которой зависит ваша безопасность на дороге. Наш рейтинг 2024 года поможет найти идеальный вариант для любых условий, будь то город или трасса. Учитывайте особенности эксплуатации и отзывы, чтобы сделать покупку, которая прослужит не один сезон.

