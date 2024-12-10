На них вы точно не попадете в ДТП: названы наилучшие зимние шины 2024

Зима — это время, когда безопасность на дороге становится приоритетом для каждого автомобилиста. Ключевым элементом этой безопасности является правильно подобранная зимняя резина.

В 2024 году эксперты составили рейтинг лучших зимних шин, которые справляются с различными климатическими условиями в России. Мы расскажем, какие модели заслуживают вашего внимания и как сделать правильный выбор.

Рейтинг лучших зимних шин

1. Nokian Tyres Hakkapeliitta 9

Тип: шипованная.

Рекомендация: отлично подходит для северных регионов и внедорожников.

2. Yokohama iceGUARD Studless iG50 PLUS

Тип: липучка.

Рекомендация: идеальна для мегаполисов и пригородных трасс.

3. Bridgestone Blizzak LM005

Тип: фрикционная.

Рекомендация: подходит для мягкой зимы и европейской части России.

4. MICHELIN Alpin 5

Тип: липучка.

Рекомендация: хорошо подходит для южных регионов.

5. Hankook Tire Winter i*Pike RS2

Тип: шипованная.

Рекомендация: подходит для суровых зим и дорог с обилием льда.

6. Continental ContiVikingContact 7

Тип: липучка.

Рекомендация: идеальна для смешанных зимних условий.

7. Pirelli Ice Zero

Тип: шипованная.

Рекомендация: подходит для суровых зимних условий.

8. Gislaved Nord Frost 200

Тип: шипованная.

Рекомендация: отличный выбор для регионов с частыми снегопадами.

9. Dunlop Winter Maxx SJ8

Тип: липучка.

Рекомендация: для городских дорог.

10. Toyo Observe Ice-Freezer

Тип: шипованная.

Рекомендация: хорошо справляется с русской зимой.

Как правильно выбрать зимнюю резину?

1. Учитывайте климат вашего региона

Для северных регионов предпочтительны шипованные шины, в то время как в мегаполисах лучше использовать липучки.

2. Обращайте внимание на размер

Следуйте рекомендациям производителей автомобиля для подбора ширины, высоты профиля и диаметра.

3. Оценивайте индекс износостойкости

Выбирайте модели с высоким индексом Treadwear, чтобы шины служили дольше.

4. Тестируйте шины на сцепление

При выборе обязательно учитывайте сцепные характеристики шин на льду, снегу и мокром асфальте.

Правильно подобранные зимние шины — залог безопасности и уверенности на дороге. Топовые модели 2024 года отвечают всем современным требованиям, позволяя адаптироваться к разным условиям зимы в России. Выбирайте шины с учётом ваших потребностей, чтобы максимально наслаждаться поездками в холодное время года.