На них вы точно не попадете в ДТП: названы наилучшие зимние шины 2024
PROKAZAN
Зима — это время, когда безопасность на дороге становится приоритетом для каждого автомобилиста. Ключевым элементом этой безопасности является правильно подобранная зимняя резина.
В 2024 году эксперты составили рейтинг лучших зимних шин, которые справляются с различными климатическими условиями в России. Мы расскажем, какие модели заслуживают вашего внимания и как сделать правильный выбор.
Рейтинг лучших зимних шин
1. Nokian Tyres Hakkapeliitta 9
Тип: шипованная.
Рекомендация: отлично подходит для северных регионов и внедорожников.
2. Yokohama iceGUARD Studless iG50 PLUS
Тип: липучка.
Рекомендация: идеальна для мегаполисов и пригородных трасс.
3. Bridgestone Blizzak LM005
Тип: фрикционная.
Рекомендация: подходит для мягкой зимы и европейской части России.
4. MICHELIN Alpin 5
Тип: липучка.
Рекомендация: хорошо подходит для южных регионов.
5. Hankook Tire Winter i*Pike RS2
Тип: шипованная.
Рекомендация: подходит для суровых зим и дорог с обилием льда.
6. Continental ContiVikingContact 7
Тип: липучка.
Рекомендация: идеальна для смешанных зимних условий.
7. Pirelli Ice Zero
Тип: шипованная.
Рекомендация: подходит для суровых зимних условий.
8. Gislaved Nord Frost 200
Тип: шипованная.
Рекомендация: отличный выбор для регионов с частыми снегопадами.
9. Dunlop Winter Maxx SJ8
Тип: липучка.
Рекомендация: для городских дорог.
10. Toyo Observe Ice-Freezer
Тип: шипованная.
Рекомендация: хорошо справляется с русской зимой.
Как правильно выбрать зимнюю резину?
1. Учитывайте климат вашего региона
Для северных регионов предпочтительны шипованные шины, в то время как в мегаполисах лучше использовать липучки.
2. Обращайте внимание на размер
Следуйте рекомендациям производителей автомобиля для подбора ширины, высоты профиля и диаметра.
3. Оценивайте индекс износостойкости
Выбирайте модели с высоким индексом Treadwear, чтобы шины служили дольше.
4. Тестируйте шины на сцепление
При выборе обязательно учитывайте сцепные характеристики шин на льду, снегу и мокром асфальте.
Правильно подобранные зимние шины — залог безопасности и уверенности на дороге. Топовые модели 2024 года отвечают всем современным требованиям, позволяя адаптироваться к разным условиям зимы в России. Выбирайте шины с учётом ваших потребностей, чтобы максимально наслаждаться поездками в холодное время года.
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