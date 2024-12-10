Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

На них вы точно не попадете в ДТП: названы наилучшие зимние шины 2024

В 2024 году эксперты составили рейтинг лучших з...

PROKAZAN

Подписаться в Telegram

Зима — это время, когда безопасность на дороге становится приоритетом для каждого автомобилиста. Ключевым элементом этой безопасности является правильно подобранная зимняя резина.

В 2024 году эксперты составили рейтинг лучших зимних шин, которые справляются с различными климатическими условиями в России. Мы расскажем, какие модели заслуживают вашего внимания и как сделать правильный выбор.

Рейтинг лучших зимних шин

1. Nokian Tyres Hakkapeliitta 9

Тип: шипованная.

Рекомендация: отлично подходит для северных регионов и внедорожников.

2. Yokohama iceGUARD Studless iG50 PLUS

Тип: липучка.

Рекомендация: идеальна для мегаполисов и пригородных трасс.

3. Bridgestone Blizzak LM005

Тип: фрикционная.

Рекомендация: подходит для мягкой зимы и европейской части России.

4. MICHELIN Alpin 5

Тип: липучка.

Рекомендация: хорошо подходит для южных регионов.

5. Hankook Tire Winter i*Pike RS2

Тип: шипованная.

Рекомендация: подходит для суровых зим и дорог с обилием льда.

6. Continental ContiVikingContact 7

Тип: липучка.

Рекомендация: идеальна для смешанных зимних условий.

7. Pirelli Ice Zero

Тип: шипованная.

Рекомендация: подходит для суровых зимних условий.

8. Gislaved Nord Frost 200

Тип: шипованная.

Рекомендация: отличный выбор для регионов с частыми снегопадами.

9. Dunlop Winter Maxx SJ8

Тип: липучка.

Рекомендация: для городских дорог.

10. Toyo Observe Ice-Freezer

Тип: шипованная.

Рекомендация: хорошо справляется с русской зимой.

Как правильно выбрать зимнюю резину?

1. Учитывайте климат вашего региона

Для северных регионов предпочтительны шипованные шины, в то время как в мегаполисах лучше использовать липучки.

2. Обращайте внимание на размер

Следуйте рекомендациям производителей автомобиля для подбора ширины, высоты профиля и диаметра.

3. Оценивайте индекс износостойкости

Выбирайте модели с высоким индексом Treadwear, чтобы шины служили дольше.

4. Тестируйте шины на сцепление

При выборе обязательно учитывайте сцепные характеристики шин на льду, снегу и мокром асфальте.

Правильно подобранные зимние шины — залог безопасности и уверенности на дороге. Топовые модели 2024 года отвечают всем современным требованиям, позволяя адаптироваться к разным условиям зимы в России. Выбирайте шины с учётом ваших потребностей, чтобы максимально наслаждаться поездками в холодное время года.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

7 часов назад

Глава Исенбаевского поселения уволен по утрате доверия

Интересное в Казани

день назад

Халяль 360° как стратегия развития ресторана. Основатель ИTLE рассказал, как культура гармонии и вдохновения способна собирать людей в одном месте

служба по избавлению от тараканов

Новости Татарстана

9 часов назад

4 человека погибли при столкновении легковушек в Татарстане

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Строительство дома зимой: почему именно сейчас — лучший момент для старта!

обшить дом сайдингом цена за квадратный метр в Красноярске

Новости Казани

10 часов назад

В Казани проект ремонта Чеховского рынка прошел экспертизу

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане учительница силой заставила школьницу смыть стрелки с глаз

Новости Татарстана

день назад

Тренер «Ак Барса» Гатиятулин прокоментировал поражение от «Салавата Юлаева» в матче КХЛ

Новости Татарстана

7 часов назад

Сократит путь на час: в «Яндекс. Картах» появился участок трассы М12

Новости Татарстана

9 часов назад

Появились подробности аварии у села Смак-Корса с 4 погибшими
Лонгриды
38 минут назад

«Больше никто так не делал»: в Казани прошла премьера комедии «Звёзды в Сибири»

В Казани состоялся премьерный показ новогодней ...

Новости Татарстана

6 часов назад

В РТ могут принять беженцев из Сирии

Интересное в Казани

день назад

Встречаем год Зеленой Деревянной Змеи: что подать на стол, как одеться и украсить дом

Новости Казани

7 часов назад

В Казани водитель «Лады» потерял сознание, влетел в забор и умер

Новости Казани

8 часов назад

Казанец выиграл международный полумарафон в столице Кипра
В Татарстане на неделе ожидаются метели и -11 г...
Новости Татарстана
день назад

В Татарстане на неделе ожидаются метели и -11 градусов

Новости Татарстана

8 часов назад

Дед Мороз и подарки за раскрашенные шарики: 15 декабря ВкусВилл поздравит казанцев с Новым годом

Новости Казани

10 часов назад

На пожаре в Казани спасли 6-летнего мальчика

Новости Татарстана

10 часов назад

В Челнах на парковке загорелся автомобиль Форд Фьюжн
Эколого-аналитические лаборатории АО «Транснефт...
Новости России
4 дня назад

Эколого-аналитические лаборатории АО «Транснефть - Прикамье» подтвердили область аккредитации