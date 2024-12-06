На них вы точно не попадете в ДТП: названы лучшие зимние шины 2024
PROKAZAN
Когда приходит зима, безопасность на дороге становится первоочередной задачей для каждого водителя. А главный элемент зимней безопасности — качественные шины. Как выбрать подходящий комплект и какие модели заслуживают особого внимания в 2024 году?
Мы подготовили рейтинг лучших зимних шин и собрали полезные советы, которые помогут вам обезопасить себя и свой автомобиль на зимних дорогах.
Рейтинг топ-5 лучших зимних шин 2024 года
1. Nokian Tyres Hakkapeliitta 9
Тип: шипованные.
Преимущества: отличная управляемость на льду и снежных дорогах, шипы устойчивы даже после двух сезонов эксплуатации.
Недостатки: шум при движении и снижение стабильности на поворотах при плюсовых температурах.
2. Yokohama iceGUARD Studless iG50 PLUS
Тип: фрикционные («липучка»).
Преимущества: устойчивость на мокром асфальте, асимметричный рисунок протектора.
Недостатки: резина дубеет на сильных морозах, что может ухудшить управляемость.
3. Bridgestone Blizzak LM005
Тип: фрикционные, для мягкой зимы.
Преимущества: короткий тормозной путь на мокрой дороге, низкий уровень шума.
Недостатки: ограниченный срок службы — характеристики теряются через 3–4 сезона.
4. Pirelli Ice Zero
Тип: шипованные.
Преимущества: Надежное сцепление на льду и снегу, широкий ассортимент типоразмеров.
Недостатки: нумность и снижение характеристик при температурах выше нуля.
5. Michelin Alpin 5
Тип: фрикционные.
Преимущества: Тихая работа, хороший индекс скорости, подходит для умеренного климата.
Недостатки: нежная резина, склонна к повреждениям на ямах и бордюрах.
Как выбрать зимние шины: практические советы
Выбор шин зависит от ваших привычек, условий эксплуатации и бюджета.
1. Шипы или «липучка»?
Шипованные шины: идеальны для ледяных дорог и сильных морозов, но шумят и теряют сцепление на чистом асфальте.
Фрикционные шины: подходят для городских условий, где дороги регулярно чистят. Они менее шумные, но хуже ведут себя на льду.
2. Размерность
Обязательно придерживайтесь параметров, рекомендованных производителем автомобиля. Размер шины указывается на боковине в формате, например, 225/50/R17.
3. Износостойкость
Обратите внимание на индекс Treadwear: чем выше значение, тем долговечнее шина. Для зимней резины оптимальный показатель — от 200 и выше.
4. Условия эксплуатации
Если вы ездите в регионах с суровой зимой, выбирайте шипованные шины.
Для южных областей или мегаполисов с регулярной уборкой снега подойдут фрикционные модели.
Полезные советы по уходу за зимними шинами
- Обкатка новых шин:
Шипованные шины требуют аккуратной езды в первые 500 км. Не разгоняйтесь свыше 60–80 км/ч, чтобы шипы надежно закрепились.
- Правильное давление:
Регулярно проверяйте давление в шинах. Зимой оно должно быть немного выше, чем летом, чтобы предотвратить деформацию.
- Хранение:
С дисками: шины хранятся горизонтально или на специальных кронштейнах.
Без дисков: располагайте их вертикально, не складывая стопкой. Используйте чехлы или полиэтиленовые пакеты.
- Чистка:
Перед хранением тщательно мойте шины от грязи и реагентов. Используйте чернитель для резины, чтобы предотвратить растрескивание.
- Замена:
Если протектор стерся до 4 мм, шины теряют свои сцепные характеристики.
Часто задаваемые вопросы
1. Можно ли использовать две шипованные и две обычные шины?
Нет, это запрещено. Согласно правилам, все шины автомобиля должны быть одинакового типа. За нарушение грозит штраф.
2. Как выбрать между широкой и узкой резиной?
Узкая шина лучше проходит по глубокому снегу и меньше подвержена аквапланированию.
Широкая резина обеспечивает большее сцепление на асфальте, но не подходит для плохо очищенных дорог.
3. Нужно ли обрабатывать зимние шины чернителем?
Да, это продлит срок службы резины и предотвратит её пересыхание во время хранения.
Инвестиция в безопасность
Правильный выбор зимних шин — это залог безопасного и комфортного вождения в условиях русской зимы. Ознакомьтесь с нашим рейтингом, определите свои приоритеты и заранее подготовьте автомобиль к сезону. Ведь хорошая резина — это не просто удобство, но и защита жизни и здоровья на дороге.
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