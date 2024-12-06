На них вы точно не попадете в ДТП: названы лучшие зимние шины 2024

Когда приходит зима, безопасность на дороге становится первоочередной задачей для каждого водителя. А главный элемент зимней безопасности — качественные шины. Как выбрать подходящий комплект и какие модели заслуживают особого внимания в 2024 году?

Мы подготовили рейтинг лучших зимних шин и собрали полезные советы, которые помогут вам обезопасить себя и свой автомобиль на зимних дорогах.

Рейтинг топ-5 лучших зимних шин 2024 года

1. Nokian Tyres Hakkapeliitta 9

Тип: шипованные.

Преимущества: отличная управляемость на льду и снежных дорогах, шипы устойчивы даже после двух сезонов эксплуатации.

Недостатки: шум при движении и снижение стабильности на поворотах при плюсовых температурах.

2. Yokohama iceGUARD Studless iG50 PLUS

Тип: фрикционные («липучка»).

Преимущества: устойчивость на мокром асфальте, асимметричный рисунок протектора.

Недостатки: резина дубеет на сильных морозах, что может ухудшить управляемость.

3. Bridgestone Blizzak LM005

Тип: фрикционные, для мягкой зимы.

Преимущества: короткий тормозной путь на мокрой дороге, низкий уровень шума.

Недостатки: ограниченный срок службы — характеристики теряются через 3–4 сезона.

4. Pirelli Ice Zero

Тип: шипованные.

Преимущества: Надежное сцепление на льду и снегу, широкий ассортимент типоразмеров.

Недостатки: нумность и снижение характеристик при температурах выше нуля.

5. Michelin Alpin 5

Тип: фрикционные.

Преимущества: Тихая работа, хороший индекс скорости, подходит для умеренного климата.

Недостатки: нежная резина, склонна к повреждениям на ямах и бордюрах.

Как выбрать зимние шины: практические советы

Выбор шин зависит от ваших привычек, условий эксплуатации и бюджета.

1. Шипы или «липучка»?

Шипованные шины: идеальны для ледяных дорог и сильных морозов, но шумят и теряют сцепление на чистом асфальте.

Фрикционные шины: подходят для городских условий, где дороги регулярно чистят. Они менее шумные, но хуже ведут себя на льду.

2. Размерность

Обязательно придерживайтесь параметров, рекомендованных производителем автомобиля. Размер шины указывается на боковине в формате, например, 225/50/R17.

3. Износостойкость

Обратите внимание на индекс Treadwear: чем выше значение, тем долговечнее шина. Для зимней резины оптимальный показатель — от 200 и выше.

4. Условия эксплуатации

Если вы ездите в регионах с суровой зимой, выбирайте шипованные шины.

Для южных областей или мегаполисов с регулярной уборкой снега подойдут фрикционные модели.

Полезные советы по уходу за зимними шинами

Обкатка новых шин:

Шипованные шины требуют аккуратной езды в первые 500 км. Не разгоняйтесь свыше 60–80 км/ч, чтобы шипы надежно закрепились.

Правильное давление:

Регулярно проверяйте давление в шинах. Зимой оно должно быть немного выше, чем летом, чтобы предотвратить деформацию.

Хранение:

С дисками: шины хранятся горизонтально или на специальных кронштейнах.

Без дисков: располагайте их вертикально, не складывая стопкой. Используйте чехлы или полиэтиленовые пакеты.

Чистка:

Перед хранением тщательно мойте шины от грязи и реагентов. Используйте чернитель для резины, чтобы предотвратить растрескивание.

Замена:

Если протектор стерся до 4 мм, шины теряют свои сцепные характеристики.

Часто задаваемые вопросы

1. Можно ли использовать две шипованные и две обычные шины?

Нет, это запрещено. Согласно правилам, все шины автомобиля должны быть одинакового типа. За нарушение грозит штраф.

2. Как выбрать между широкой и узкой резиной?

Узкая шина лучше проходит по глубокому снегу и меньше подвержена аквапланированию.

Широкая резина обеспечивает большее сцепление на асфальте, но не подходит для плохо очищенных дорог.

3. Нужно ли обрабатывать зимние шины чернителем?

Да, это продлит срок службы резины и предотвратит её пересыхание во время хранения.

Инвестиция в безопасность

Правильный выбор зимних шин — это залог безопасного и комфортного вождения в условиях русской зимы. Ознакомьтесь с нашим рейтингом, определите свои приоритеты и заранее подготовьте автомобиль к сезону. Ведь хорошая резина — это не просто удобство, но и защита жизни и здоровья на дороге.

