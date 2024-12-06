Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

На них вы точно не попадете в ДТП: названы лучшие зимние шины 2024

Когда приходит зима, безопасность на дороге ста...

PROKAZAN

Подписаться в Telegram

Когда приходит зима, безопасность на дороге становится первоочередной задачей для каждого водителя. А главный элемент зимней безопасности — качественные шины. Как выбрать подходящий комплект и какие модели заслуживают особого внимания в 2024 году?

Мы подготовили рейтинг лучших зимних шин и собрали полезные советы, которые помогут вам обезопасить себя и свой автомобиль на зимних дорогах.

Рейтинг топ-5 лучших зимних шин 2024 года

1. Nokian Tyres Hakkapeliitta 9

Тип: шипованные.
Преимущества: отличная управляемость на льду и снежных дорогах, шипы устойчивы даже после двух сезонов эксплуатации.
Недостатки: шум при движении и снижение стабильности на поворотах при плюсовых температурах.

2. Yokohama iceGUARD Studless iG50 PLUS

Тип: фрикционные («липучка»).
Преимущества: устойчивость на мокром асфальте, асимметричный рисунок протектора.
Недостатки: резина дубеет на сильных морозах, что может ухудшить управляемость.

3. Bridgestone Blizzak LM005

Тип: фрикционные, для мягкой зимы.
Преимущества: короткий тормозной путь на мокрой дороге, низкий уровень шума.
Недостатки: ограниченный срок службы — характеристики теряются через 3–4 сезона.

4. Pirelli Ice Zero

Тип: шипованные.
Преимущества: Надежное сцепление на льду и снегу, широкий ассортимент типоразмеров.
Недостатки: нумность и снижение характеристик при температурах выше нуля.

5. Michelin Alpin 5

Тип: фрикционные.
Преимущества: Тихая работа, хороший индекс скорости, подходит для умеренного климата.
Недостатки: нежная резина, склонна к повреждениям на ямах и бордюрах.

Как выбрать зимние шины: практические советы

Выбор шин зависит от ваших привычек, условий эксплуатации и бюджета.

1. Шипы или «липучка»?

Шипованные шины: идеальны для ледяных дорог и сильных морозов, но шумят и теряют сцепление на чистом асфальте.
Фрикционные шины: подходят для городских условий, где дороги регулярно чистят. Они менее шумные, но хуже ведут себя на льду.

2. Размерность

Обязательно придерживайтесь параметров, рекомендованных производителем автомобиля. Размер шины указывается на боковине в формате, например, 225/50/R17.

3. Износостойкость

Обратите внимание на индекс Treadwear: чем выше значение, тем долговечнее шина. Для зимней резины оптимальный показатель — от 200 и выше.

4. Условия эксплуатации

Если вы ездите в регионах с суровой зимой, выбирайте шипованные шины.
Для южных областей или мегаполисов с регулярной уборкой снега подойдут фрикционные модели.

Полезные советы по уходу за зимними шинами

  • Обкатка новых шин:

Шипованные шины требуют аккуратной езды в первые 500 км. Не разгоняйтесь свыше 60–80 км/ч, чтобы шипы надежно закрепились.

  • Правильное давление:

Регулярно проверяйте давление в шинах. Зимой оно должно быть немного выше, чем летом, чтобы предотвратить деформацию.

  • Хранение:

С дисками: шины хранятся горизонтально или на специальных кронштейнах.
Без дисков: располагайте их вертикально, не складывая стопкой. Используйте чехлы или полиэтиленовые пакеты.

  • Чистка:

Перед хранением тщательно мойте шины от грязи и реагентов. Используйте чернитель для резины, чтобы предотвратить растрескивание.

  • Замена:

Если протектор стерся до 4 мм, шины теряют свои сцепные характеристики.

Часто задаваемые вопросы

1. Можно ли использовать две шипованные и две обычные шины?

Нет, это запрещено. Согласно правилам, все шины автомобиля должны быть одинакового типа. За нарушение грозит штраф.

2. Как выбрать между широкой и узкой резиной?

Узкая шина лучше проходит по глубокому снегу и меньше подвержена аквапланированию.
Широкая резина обеспечивает большее сцепление на асфальте, но не подходит для плохо очищенных дорог.

3. Нужно ли обрабатывать зимние шины чернителем?

Да, это продлит срок службы резины и предотвратит её пересыхание во время хранения.

Инвестиция в безопасность

Правильный выбор зимних шин — это залог безопасного и комфортного вождения в условиях русской зимы. Ознакомьтесь с нашим рейтингом, определите свои приоритеты и заранее подготовьте автомобиль к сезону. Ведь хорошая резина — это не просто удобство, но и защита жизни и здоровья на дороге.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

13 часов назад

В Казани двое работников сорвались с высоты на стройке гостиницы у «Миллениума»

Важное в РТ

день назад

МТС обеспечила современной связью жителей 95 малых сел и деревень Татарстана

препараты для уничтожения сорняков и борщевика

Новости Казани

9 часов назад

В Казани будут бороться с излишествами в благоустройстве парков

Новости России

2 дня назад

ВТБ: к 2030 году российские производители лекарств займут 65% рынка

локализация игр в Ростове-на-Дону

Новости Татарстана

15 часов назад

В Татарстане ожидаются морозы и снег в ближайшие дни

Новости Казани

день назад

В Казани нашли 18-летнего иностранца, который ездил с поддельными госномерами

Новости Казани

день назад

Казань погрузится в атмосферу Нового года уже в эту пятницу

Новости Татарстана

день назад

Прокурор Татарстана рассказал, как чиновники объясняют свой многомиллионный доход

Новости Татарстана

день назад

В Нижнекамском районе в ДТП с выбежавшим на трассу лосем пострадала девушка
Лонгриды
2 дня назад

Эксперты высказались о том, какие символы Казани лучше изобразить на новой купюре

Центробанк предложил новые варианты символов Ка...

Новости Казани

6 часов назад

В Казани храм-памятник соединят с берегом пешеходным мостом

Новости России

день назад

Импульс для движения вперед

Новости Татарстана

8 часов назад

В Татарстане выделят 25,7 млрд рублей на поддержку в покупке жилья в 2025 году

Новости Казани

8 часов назад

Власти Казани утвердили график бесплатных парковок на 2025 год
В Казани снова не будут запускать салют в новог...
Новости Татарстана
9 часов назад

В Казани снова не будут запускать салют в новогоднюю ночь

Новости Татарстана

8 часов назад

В Татарстане приостановлена работа молочного цеха из-за болеющих коров

Новости Татарстана

9 часов назад

На 72-м километре автодороги Чистополь-Нижнекамск съехала в кювет легковушка

Новости Татарстана

9 часов назад

Раис Татарстана отметил важность сохранения двухуровневой МСУ
Т2 замораживает цены на тарифы навечно
Новости России
4 дня назад

Т2 замораживает цены на тарифы навечно