На них вы точно не попадете в ДТП: эксперты озвучили лучшие зимние шины 2024

Зима ставит перед автомобилистами ряд серьезных вызовов, особенно когда речь заходит о поддержании контроля над автомобилем на скользких и заснеженных дорогах.

Правильный выбор зимних шин критичен для безопасности, поэтому эксперты ежегодно составляют рейтинги лучших моделей, адаптированных к российским зимам. В 2024 году список лучших шин включает несколько заслуживающих внимания брендов.

Лучшие зимние шины 2024 года

Nokian Tyres Hakkapeliitta 9

Тип: шипованная

Применение: особенно рекомендуется для северных районов России, где зимы особенно суровы. Идеальна для внедорожников.

Yokohama iceGUARD Studless iG50 PLUS

Тип: липучка

Применение: лучший выбор для больших городов и их окрестностей, где дороги чаще всего чистятся от снега и льда.

Bridgestone Blizzak LM005

Тип: фрикционная

Применение: оптимально подходит для мягкой зимы, типичной для европейской части России.

MICHELIN Alpin 5

Тип: липучка

Применение: рекомендована для регионов с мягкой зимой, отличается высоким уровнем комфорта при езде.

Hankook Tire Winter i*Pike RS2

Тип: шипованная

Применение: идеальна для условий сильных морозов и обильных снегопадов.

Continental ContiVikingContact 7

Тип: липучка

Применение: отлично справляется с разнообразными зимними условиями, универсальна и надежна.

Pirelli Ice Zero

Тип: шипованная

Применение: хороший выбор для экстремальных зимних условий с гололедом и сильным снегом.

Gislaved Nord Frost 200

Тип: шипованная

Применение: прекрасно подходит для регионов с частыми и сильными снегопадами.

Dunlop Winter Maxx SJ8

Тип: липучка

Применение: разработана для городских условий, где требуется хорошее сцепление на мокром асфальте.

Toyo Observe Ice-Freezer

Тип: шипованная

Применение: эффективна в борьбе с русскими зимами, обеспечивает стабильность и безопасность на дороге.

Советы по выбору зимней резины

Оцените климат вашего региона: шипованные шины лучше подходят для суровых условий, в то время как липучки предпочтительнее в меньшей мере морозных регионах.

Учитывайте размер и тип вашего автомобиля: подбирайте шины, соответствующие характеристикам вашего авто.

Обращайте внимание на износостойкость и сцепные свойства: выбирайте шины с высоким индексом износостойкости и хорошими показателями сцепления на льду и снегу.

Правильный выбор зимних шин не только улучшает управляемость автомобиля и уменьшает риск дорожно-транспортных происшествий, но и существенно повышает комфорт вождения в зимний период. Обратите внимание на рейтинг лучших моделей 2024 года и выберите оптимальный вариант, исходя из условий вашего региона и личных предпочтений.

