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· 16+ · Алина Алмакаева

"На нас надвигается еще 1 волна ужасного холода": погода на неделе заставит одеться очень тепло

Готовимся к сюрпризам погоды! Жителям центральных регионов России рано убирать теплые вещи  —  в ближайшие недели  весна  продолжит  "радовать"  резкими перепадами температур.

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Готовимся к сюрпризам погоды! Жителям центральных регионов России рано убирать теплые вещи — в ближайшие недели весна продолжит "радовать" резкими перепадами температур.

Тепло, еще теплее... и снова здравствуйте, куртки! Начало следующей недели подарит комфортное потепление: ночью +5...+10°C, днем до +15...+20°C. Но уже к концу недели ожидается вторжение холодного воздуха, и столбики термометров вновь поползут вниз.

Ночные заморозки и прохладные дни: ночью температура опустится до +1...+6°C, днем будет держаться на отметке +10...+15°C.

Апрель не сдается: последний месяц весны продолжит испытывать жителей центральной России на прочность. Синоптики прогнозируют среднесуточную температуру +16...+21°C, но не исключены и внезапные "качели".

Текущая неделя — не исключение: в пятницу ожидается комфортная погода (+7...+12°C), а вот выходные будут более прохладными (ночью +2...+7°C).

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