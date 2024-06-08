"На нас надвигается еще 1 волна лютых холодов": погода на неделе заставит одеться тепло, температура начнет падать вниз

Жителям центральных регионов России, похоже, рано убирать теплые вещи подальше в шкаф. Синоптики предупреждают о новой волне резких перепадов температуры, которая обрушится на регион уже в начале следующей недели.

Казалось бы, природа уже должна была "переключиться" на летний лад, но нет – нас ждет очередной аттракцион "температурные качели".

Начало недели порадует комфортным теплом: ночью столбик термометра не опустится ниже +5…+10 градусов, а днем воздух прогреется до +15…+20 градусов.

Однако уже к концу недели в регион ворвется холодный атмосферный фронт, который снова заставит нас кутаться в теплые вещи. Ночные температуры могут опуститься до +1…+6 градусов. Днем будет все еще относительно тепло – +10…+15 градусов, но контраст с предыдущими днями будет ощутимым.

Похоже, что весна в этом году решила как следует "поиграть на нервах" жителей центральной России. Остается надеяться, что после таких резких перепадов наконец-то наступит долгожданное и стабильное летнее тепло.