Новости России
· 16+ · Алина Алмакаева

"На нас надвигается еще 1 волна лютых холодов": погода на неделе заставит одеться тепло, температура начнет падать вниз

Жителям центральных регионов России, похоже, рано убирать теплые вещи подальше в шкаф.  Синоптики предупреждают о  новой  волне  резких перепадов температуры,  которая  обрушится на  регион  уже  в  начале  следующей  недели. 

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Жителям центральных регионов России, похоже, рано убирать теплые вещи подальше в шкаф. Синоптики предупреждают о новой волне резких перепадов температуры, которая обрушится на регион уже в начале следующей недели.

Казалось бы, природа уже должна была "переключиться" на летний лад, но нет – нас ждет очередной аттракцион "температурные качели".

Начало недели порадует комфортным теплом: ночью столбик термометра не опустится ниже +5…+10 градусов, а днем воздух прогреется до +15…+20 градусов.

Однако уже к концу недели в регион ворвется холодный атмосферный фронт, который снова заставит нас кутаться в теплые вещи. Ночные температуры могут опуститься до +1…+6 градусов. Днем будет все еще относительно тепло – +10…+15 градусов, но контраст с предыдущими днями будет ощутимым.

Похоже, что весна в этом году решила как следует "поиграть на нервах" жителей центральной России. Остается надеяться, что после таких резких перепадов наконец-то наступит долгожданное и стабильное летнее тепло.

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