На лице написано: эти черты внешности сразу выдают интеллект собеседника

В море лиц одинаковых черт легко различить остров талантов. Исследователи упорно старались распутать клубок, соединяющий внешний облик с внутренним миром. Недавно на страницах marieclaire.ru высветилась статья, указывающая на возможные признаки выдающегося ума по чертам лица: асимметричные уши, строение тела, цвет и форма глаз, носа, а также размеры головы, лба и форма лица.

Асимметрия ушей может говорить о врожденном лидерстве и высоких умственных способностях. Исследователи предполагают, что такие физические особенности связаны с развитием специфических участков мозга, ответственных за творчество и лидерские качества.

Синдром Марфана, поражающий соединительные ткани, также может оказывать отпечаток на внешности, проявляясь в высоком росте, длинных конечностях и пальцах.

Оттенок глаз, кажется, не только зеркало души, но и индикатор ума. Голубые глаза ассоциируются с высоким интеллектом, в то время как карие - с физической выносливостью и силой.

Форма носа и размер лба также могут выдать многое о человеке: прямой нос и широкий лоб - признаки интеллекта и склонности к анализу; широкие ноздри - возможно, указывают на готовность помогать.

Даже форма лица не остается в стороне: овальное лицо чаще всего ассоциируется с дружелюбием, а ромбическое - с стремлением к совершенству.