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На карту зачислят 15 500 рублей: кто в начале апреля получит новое пособие от СФР

На карту зачислят 15 500 рублей: кто в начале апреля получит новое пособие от СФР

vbr.ru

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В ближайшее время многие российские семьи ожидает значительная финансовая поддержка от Социального фонда России (СФР), как сообщает финансовый аналитик Валерий Попов.

Новое пособие, целью которого является поддержка семей с детьми, будет автоматически перечислено на банковские карты получателей уже в начале апреля, при этом многие семьи получат суммы порядка 15 тысяч рублей.

Это нововведение касается тех, кто оформил заявки на получение универсального пособия, представляющего собой объединение пяти различных мер поддержки. Кроме того, право на получение данного пособия имеют беременные женщины, успевшие зарегистрироваться в установленные сроки.

Основным критерием для назначения пособия является уровень дохода семьи, который не должен превышать установленный минимум на душу населения. Также требуется, чтобы родители были официально трудоустроены или имели веские причины для отсутствия работы.

Попов уточняет, что процесс рассмотрения заявлений проходит достаточно быстро: обычно решение о назначении выплаты принимается в течение нескольких дней, после чего средства перечисляются на счет в течение пяти рабочих дней. Таким образом, те, кто получил одобрение на прошлой неделе, начнут получать средства уже в первые дни апреля.

Эти меры предприняты для обеспечения дополнительной поддержки семьям, особенно в регионах с различным уровнем прожиточного минимума, что позволяет сделать социальные выплаты более адресными и эффективными.

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