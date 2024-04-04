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На карту поступит 15 500 рублей: кто в начале апреля получит новое пособие от СФР

На карту поступит 15 500 рублей: кто в начале апреля получит новое пособие от СФР

iuruzan.ru

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Финансовый аналитик Валерий Попов раскрыл информацию о предстоящем внедрении финансовой помощи для российских семей от Социального фонда России (СФР), которая будет реализована в начале апреля.

Согласно этим данным, многие семьи в предстоящем месяце могут ожидать поступления на их банковские карты пособий, размер которых может достигать до 15 тысяч рублей.

Эта инициатива направлена на предоставление помощи семьям, воспитывающим детей, и беременным женщинам, которые своевременно зарегистрировались для получения новой финансовой поддержки от фонда. Особое внимание уделяется тем, кто соответствует критериям нуждаемости, с акцентом на семейный доход и трудовую занятость родителей.

Попов подчеркивает, что процесс одобрения выплаты максимально упрощен и эффективен: семьи узнают о решении в течение нескольких дней после подачи заявки, а финансовая помощь будет перечислена в течение пяти рабочих дней после одобрения.

Те семьи, которым уже одобрено пособие в конце предыдущего месяца, начнут получать средства с первых дней апреля, обеспечивая им дополнительную финансовую поддержку в размере, соответствующем прожиточному минимуму на детей в их регионе, как, например, в Хакасии, где он составляет более 15 тысяч рублей.

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