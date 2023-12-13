На границу с зоной СВО отправят срочников: в Госдуме сделали оперативное заявление

Депутаты Госдумы Российской Федерации одобрили и приняли закон, который разрешает солдатам-срочникам проходить службу в пограничных органах ФСБ России, а также предоставляет Росгвардии право формировать добровольческие подразделения, как это уже делает Минобороны РФ, сообщает информационный онлайн-портал ria.ru.

Согласно документу, утвержденному на законодательном уровне, теперь у людей с иностранным гражданством или же видом на жительство за пределами России, россиян, имеющих погашенные, снятые или действующие в настоящее время судимости, а также граждан, которые употребляли запрещенные наркотические и психотропные вещества без контроля и рецепта врачей, есть право проходить по призыву пограничную службу в ФСБ Российской Федерации. Также в законопроекте сказано, что если мужчина был призван на службу в армию, но при этом находится под административным контролем, то его несоблюдение не будет наказываться.

Вместе с тем закон гласит, что Росгвардия теперь имеет право создавать собственные добровольческие отряды и подразделения в периоды всероссийской мобилизации, военного положения в стране, а также в то время, когда Вооруженные силы Российской Федерации осуществляют деятельность за пределами территории российского государства. Отмечается, что подобные формирования будут создаваться после одобрения Верховного Главнокомандующего РФ, а детали, к которым относятся численность, задачи, управление, сроки службы, зарплата и денежное содержание, будут ответственностью Росгвардии.

Создание подобных добровольческих подразделений Росгвардии поможет увеличить мощь Вооруженных сил Российской Федерации в целом, а также значительно поспособствует в достижении поставленных боевых задач, включая задачи в зоне Спецоперации на Украине.

Добавим, что сроки возвращения мобилизованных мужчин из зоны СВО также были обозначены депутатами Государственной думы РФ: председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, а также генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявили, что призванные в рамках частичной мобилизации граждане, а также россияне, заключившие контракты с Минобороны РФ на добровольной основе обязаны нести военную службу бессрочно, в данном случае до завершения СВО. При этом ротация, другими словами, смена или обновления состава военнослужащих не предусмотрено.