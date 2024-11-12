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«На грядущих выходных начнется то, чего не было с 1941 года». Синоптики сказали, к чему готовиться в России

Синоптики прогнозируют аномальный климатический...

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Синоптики прогнозируют аномальный климатический поворот, который наступит уже в предстоящие выходные и станет одним из самых резких ухудшений погоды в ноябре за последние десятилетия.

По данным PRIMPRESS, подобное явление не наблюдалось с 1941 года. Метеорологи предупреждают о резких перепадах атмосферного давления, сильных снегопадах и штормовом ветре, что может существенно повлиять на здоровье людей и усложнить транспортную ситуацию.

Резкое похолодание и давление как «климатический кошмар»

Уже с субботы в Москве и других городах европейской части России погода резко изменится: ожидается падение температуры до –2 градусов и сильный штормовой ветер, который будет достигать 15 метров в секунду. Одной из главных угроз станет перепад атмосферного давления. Сначала оно упадет ниже нормы, затем стремительно возрастет до высоких отметок. Эти резкие скачки могут вызвать недомогание у метеочувствительных людей и обострить симптомы хронических заболеваний.

Снегопад и дальнейшее похолодание

Синоптики сообщают, что к воскресенью в центральной части России начнется сезон первых снегопадов. Изначально выпадут отдельные снежинки, но уже 4 ноября, в День народного единства, столицу накроет полноценный снегопад, сопровождаемый порывами ветра до 18 метров в секунду. Ощущаемая температура составит от –10 до –15 градусов, что усилит морозное воздействие и создаст сложные условия на дорогах.

Рекомендации синоптиков: будьте осторожны и оставайтесь дома

Метеорологи настоятельно рекомендуют ограничить пребывание на улице и провести выходные дома. Штормовой ветер и осадки могут привести к плохой видимости и скользким дорогам, что повысит вероятность аварий и травм. Также специалисты советуют уделить внимание своему здоровью: перепады давления и резкое похолодание особенно опасны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Пожилым гражданам и метеочувствительным людям стоит внимательно следить за своим самочувствием.

Как подготовиться к неблагоприятным условиям

  • Одевайтесь теплее — учитывайте ощущаемую температуру, чтобы не замерзнуть на улице.
  • Будьте осторожны на дорогах — штормовой ветер и снегопад повысят риски ДТП.
  • Проверьте здоровье — если у вас хронические заболевания, будьте готовы к изменению самочувствия.
  • Проведите время дома — старайтесь избегать ненужных поездок и прогулок в дни сильного снегопада.

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