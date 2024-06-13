На АЗС будут заливать полный бак бензина бесплатно с 13 июня: автолюбителей ждет приятный сюрприз
dzen.ru
В начале лета текущего года российские водители столкнутся с заманчивыми возможностями, благодаря новым альянсам между ведущими финансовыми институтами и крупными нефтяными компаниями.
Это сотрудничество открывает двери к значительной экономии на бензине и обеспечивает получение бонусов при каждом визите на заправочную станцию.
Ключевые банки страны, такие как Росбанк, МТС Банк, Совкомбанк и Тинькофф, презентуют автомобилистам особенные кредитные карты, оснащенные программами лояльности. Эти карты, используемые для оплаты бензина на участвующих АЗС, позволяют накапливать бонусные очки. Эти очки можно обменивать на дополнительные литры топлива. Уже к марту текущего года некоторые участники программы смогли сэкономить достаточно очков для полной бесплатной заправки своих автомобилей.
Преимущества данных банковских карт включают в себя не только экономию на топливе, но и множество других функций:
- Контроль за расходами: Водители могут удобно отслеживать расходы на топливо с помощью мобильных приложений или интерфейсов банка, что помогает лучше управлять своими финансами.
- Эксклюзивные предложения: Карта дает доступ к уникальным акциям и скидкам, организуемым банками и их коммерческими партнерами.
- Быстрая оплата: Система бесконтактных платежей минимизирует время, проведенное в очередях, облегчая процесс заправки.
- Защита операций: Современные технологии защиты данных обеспечивают безопасность каждой транзакции.
- Дополнительные сервисы: В пакет могут входить услуги, такие как автострахование и помощь на дорогах, увеличивая ценность предложения для водителей.
Таким образом, карты с программами лояльности представляют собой не только способ экономии, но и приносят дополнительное удобство в каждую поездку, делая каждый выезд на дорогу не только более приятным, но и экономически выгодным.
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