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На АЗС будут заливать полный бак бензина бесплатно с 12 июня: водителей ждет приятный сюрприз

Лето 2024 года обещает быть особенно выгодным для российских автомобилистов благодаря уникальным партнёрствам между ведущими банками и нефтяными компаниями.

trashbox.ru

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Лето 2024 года обещает быть особенно выгодным для российских автомобилистов благодаря уникальным партнёрствам между ведущими банками и нефтяными компаниями.

Это сотрудничество открывает новые возможности для экономии на бензине и получения бонусов за каждую заправку.

В рамках этих партнёрств, такие банки как Росбанк, МТС Банк, Совкомбанк и Тинькофф, выпускают специальные кредитные карты с привлекательными программами лояльности. Используя эти карты при оплате топлива на АЗС партнёров, водители могут накапливать бонусные баллы, которые затем превращаются в литры бензина. Уже в марте некоторые водители смогли накопить достаточно бонусов, чтобы полностью заправить свой автомобиль!

Программы лояльности предлагают больше, чем просто скидки на топливо. Владельцы карт также получают доступ к целому ряду дополнительных преимуществ:

  • Управление расходами: отслеживайте свои затраты на бензин через мобильное приложение или веб-интерфейс банка.
  • Эксклюзивные акции и скидки: принимайте участие в специальных предложениях и акциях от банков и их партнёров.
  • Ускоренная оплата: экономьте время благодаря возможности быстрой бесконтактной оплаты, избегая неудобств связанных с наличными расчётами.
  • Безопасность платежей: современные технологии чипа и бесконтактной оплаты обеспечивают защиту ваших финансов.
  • Дополнительные услуги: включая автомобильное страхование, помощь на дорогах и многое другое.

Карты с программами лояльности представляют собой не только экономическую выгоду, но и значительное удобство. Выбирая подходящий вариант, каждый водитель может значительно повысить комфорт и экономию своих поездок. Это идеальный способ сделать каждую поездку не только приятнее, но и выгоднее.

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