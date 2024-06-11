На АЗС будут заливать полный бак бензина бесплатно с 12 июня: автолюбителей ждет приятный сюрприз

Лето 2024 года радует автомобилистов не только хорошей погодой, но и приятными бонусами.

Сотрудничество банков и нефтяных компаний делает заправки выгоднее, а специальные карты открывают доступ к дополнительным привилегиям

Заправляйся и получай бонусы

Крупные банки России — Росбанк, МТС Банк, Совкомбанк, Тинькофф — предлагают карты с программами лояльности для автомобилистов. Оплачивая топливо и другие товары на АЗС партнёров, водители накапливают бонусы, которые затем можно использовать для оплаты бензина.

Например, за март многие автолюбители уже успели получить бонусы в размере стоимости полного бака!

Больше, чем просто бонусы

Помимо выгоды на заправках, карты с программами лояльности дают и другие преимущества:

Удобство и контроль: отслеживайте расходы на топливо в мобильном приложении или личном кабинете.

Скидки и акции: участвуйте в специальных предложениях от банков и партнёров.

Быстрая оплата: не тратьте время на наличные расчёты на кассе.

Безопасность: чип и технология бесконтактной оплаты защищают ваши средства.

Дополнительные услуги: страхование, помощь на дорогах и многое другое.

Карты с программами лояльности — это не только выгодно, но и удобно. Выбирайте подходящий вариант и наслаждайтесь комфортом и экономией в каждой поездке!