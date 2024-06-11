На АЗС будут заливать полный бак бензина бесплатно с 12 июня: автолюбителей ждет приятный сюрприз
club-picanto.ru
Лето 2024 года радует автомобилистов не только хорошей погодой, но и приятными бонусами.
Сотрудничество банков и нефтяных компаний делает заправки выгоднее, а специальные карты открывают доступ к дополнительным привилегиям
Заправляйся и получай бонусы
Крупные банки России — Росбанк, МТС Банк, Совкомбанк, Тинькофф — предлагают карты с программами лояльности для автомобилистов. Оплачивая топливо и другие товары на АЗС партнёров, водители накапливают бонусы, которые затем можно использовать для оплаты бензина.
Например, за март многие автолюбители уже успели получить бонусы в размере стоимости полного бака!
Больше, чем просто бонусы
Помимо выгоды на заправках, карты с программами лояльности дают и другие преимущества:
- Удобство и контроль: отслеживайте расходы на топливо в мобильном приложении или личном кабинете.
- Скидки и акции: участвуйте в специальных предложениях от банков и партнёров.
- Быстрая оплата: не тратьте время на наличные расчёты на кассе.
- Безопасность: чип и технология бесконтактной оплаты защищают ваши средства.
- Дополнительные услуги: страхование, помощь на дорогах и многое другое.
Карты с программами лояльности — это не только выгодно, но и удобно. Выбирайте подходящий вариант и наслаждайтесь комфортом и экономией в каждой поездке!
Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань