«Мы вынуждены»: Набиуллина рассказала, что будет с кредитами и вкладами россиян уже в декабре

15 декабря прошло заседание Совета директоров Банка России, на котором было обсуждено состояние инфляции в стране, а также принято решение о корректировке ключевой ставки процента, информирует пресс-служба ЦБ РФ.

С этого дня в России наблюдается повышение стоимости кредитов, а также увеличение доходности накопительных вкладов, поскольку Центробанк РФ принял решение о повышении ключевой ставки до 16% годовых. Такое решение было принято Советом директоров Банка России в связи с невозможностью базовой ставки, которая равнялась 15% годовых, справиться с текущим инфляционным давлением в стране.

Ранее председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина заявила о готовности финансовой организации предпринять любые меры, чтобы сдержать быстро растущие цены на товары и услуги в России.