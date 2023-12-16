Новости России
· Алина Алмакаева

«Мы вынуждены»: Набиуллина рассказала, что будет с кредитами и вкладами россиян уже в декабре

«Мы вынуждены»: Набиуллина рассказала, что будет с кредитами и вкладами россиян уже в декабре

pro-investing.ru

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15 декабря прошло заседание Совета директоров Банка России, на котором было обсуждено состояние инфляции в стране, а также принято решение о корректировке ключевой ставки процента, информирует пресс-служба ЦБ РФ.

С этого дня в России наблюдается повышение стоимости кредитов, а также увеличение доходности накопительных вкладов, поскольку Центробанк РФ принял решение о повышении ключевой ставки до 16% годовых. Такое решение было принято Советом директоров Банка России в связи с невозможностью базовой ставки, которая равнялась 15% годовых, справиться с текущим инфляционным давлением в стране.

Ранее председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина заявила о готовности финансовой организации предпринять любые меры, чтобы сдержать быстро растущие цены на товары и услуги в России.

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