«Мы вынуждены»: Глава ЦБ Набиуллина рассказала россиянам, что будет с их кредитами и вкладами

Глава Центробанка России, Эльвира Набиуллина, предложила своевременное предупреждение населению страны. Она отметила, что повышение ключевой ставки до 15% годовых было проведено с целью предотвратить рост цен.

Набиуллина также выразила уверенность в том, что Центробанк применит эффективные меры, чтобы достичь запланированных инфляционных целей. В случае, если повышение ставки не приведет к желаемым результатам, Центробанк может принять решение о дальнейшем ее повышении на следующем заседании в декабре. Это повлечет за собой изменения в стоимости кредитов и депозитов, делая первые более дорогостоящими, а вторые более привлекательными для населения. Набиуллина также пояснила, что рост цен связан с избыточным спросом, вызванным значительными суммами денег, которыми располагают граждане.

В целом, ближайшие три года монетарная политика будет сохранять свою жесткость в целях обеспечения устойчивого снижения уровня инфляции.