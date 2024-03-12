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«Мы вынуждены»: Глава Банка России Набиуллина рассказала россиянам, что будет с их кредитами и вкладами

«Мы вынуждены»: Глава Банка России Набиуллина рассказала россиянам, что будет с их кредитами и вкладами

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Эльвира Набиуллина, глава Центробанка России, обратилась к населению страны с предупреждением о необходимости проведения своевременных мер по сдерживанию роста цен.

Она подчеркнула, что повышение ключевой ставки до 16% годовых было осуществлено с целью предотвратить возможное ускорение инфляции.

Председатель ЦБ РФ также выразила уверенность в том, что Центральный банк сможет применить эффективные меры для достижения запланированных инфляционных целей. Если повышение ставки не принесет ожидаемых результатов, орган монетарной политики может принять решение о дальнейшем ее повышении на следующем заседании. Это может повлечь за собой изменения в стоимости кредитов и депозитов, делая первые более затратными, а вторые - более выгодными для населения. Набиуллина также отметила, что рост цен связан с тем, что спрос в Российской Федерации выше предложения.

Текущий уровень инфляционного давления равен 7,44% в годовом исчислении, что на несколько сотых процента больше, чем в прошлом месяце. Напомним, что инфляция подразумевает увеличение стоимости товаров и услуг. Продолжительное время высокие темпы инфляции могут негативно сказаться на экономике страны и уровне жизни населения.

Именно поэтому Центробанк внимательно отслеживает ситуацию на финансовых рынках и готов принимать необходимые меры для поддержания стабильности и устойчивости рубля. Эльвира Набиуллина заверила население, что ЦБ России готов предпринять все необходимые действия для обеспечения экономической безопасности страны и защиты интересов граждан.

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