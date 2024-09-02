Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Мы всю жизнь стирали неверно: вот для чего нужен третий отсек в стиральной машине

Даже опытные хозяева порой не осознают всех фун...

trade-services.ru

Подписаться в Telegram

Даже опытные хозяева порой не осознают всех функций своей стиральной машины. В частности, третий отсек в лотке для моющих средств часто остается загадкой. Почему он так важен и как его правильно использовать?

Эта статья раскроет все секреты, чтобы вы могли максимально эффективно использовать вашу машину для стирки.

Большинство стиральных машин оборудованы лотком, который делится на несколько отсеков — обычно два или три. Если первый предназначен для основного стирального порошка, а второй — для ополаскивателя, то третий отсек часто вызывает вопросы. Назначение этого отсека — для использования жидкости для предварительной стирки или специальных добавок, таких как отбеливатель или средство для устранения запахов.

Почему это важно?

Предварительная стирка нужна для обработки особенно загрязненных вещей. Внесение средства непосредственно в третий отсек позволяет машине автоматически добавить его на начальном этапе стирки, что обеспечивает более эффективное удаление пятен. Это особенно актуально для одежды с застарелыми или сложными пятнами, которые трудно вывести обычной стиркой.

Как правильно использовать третий отсек?

  1. Выбор средства: используйте специализированное средство для предварительной стирки или другие добавки, подходящие для вашего типа белья.
  2. Дозировка: не переборщите с количеством. Слишком много моющего средства может привести к образованию излишней пены и плохому смыванию.
  3. Настройка программы: убедитесь, что выбрана программа стирки, поддерживающая предварительную стирку. Не все режимы предусматривают автоматическое использование третьего отсека.

Что еще нужно знать?

Использование третьего отсека может значительно повысить качество стирки, однако важно регулярно очищать все отсеки от остатков моющих средств и извести, чтобы предотвратить засорение и накопление бактерий. Регулярное техническое обслуживание также поможет сохранить стиральную машину в отличном состоянии и продлить срок ее службы.

Третий отсек в вашей стиральной машине — не просто дополнительное пространство для моющего средства. Это важный элемент, который, при правильном использовании, может значительно улучшить процесс стирки, особенно при работе с сильными загрязнениями. Используя этот отсек правильно, вы не только достигнете идеальной чистоты белья, но и сможете эффективнее бороться с пятнами, не прибегая к дополнительным стиркам или ручной предобработке.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Гид по скидкам Казани

день назад

Эксперты поделились новыми секретами здорового образа жизни для современного человека

Гид по скидкам Казани

день назад

Хватит гуглить болезни: казанские врачи рассказали, почему необходимо своевременно обращаться к специалистам

какую сетку купить на вентиляционные отверстия от тараканов

Лонгриды

23 часа назад

Билан и неожиданное предложение на сцене: фоторепортаж с Дня города

Новости Казани

9 часов назад

2 жестких ДТП одновременно произошли в Казани

отключение автосигнализации в Москве

Новости Татарстана

10 часов назад

Сергей Лазарев проспал самолет до Татарстана, но всё же успел на концерт

Новости Казани

день назад

Толчинский завершил свою работу на посту декана КФУ

Новости Казани

день назад

В Верхнеуслонском районе пять человек пострадали в аварии

Новости Казани

8 часов назад

Самолёт из Москвы экстренно сел в Казани из-за смерти женщины 2 сентября
Новости Татарстана
6 часов назад

Татарстан на 14 месте в рейтинге самых высоких зарплат

Об этом сообщили в издании РИА Новости

Новости Татарстана

час назад

В РТ врача обвинили во взятках на 112 тысяч за сертификаты о прививках

Гид по скидкам Казани

день назад

Редакция собрала список полезных сервисов, которые сделают вашу жизнь проще

Новости Татарстана

2 часа назад

Власти Татарстана заплатят стобалльникам ЕГЭ от 15 до 35 тысяч

Новости Татарстана

2 часа назад

В МЧС объяснили столб дыма на территории экокомпании в Челнах
Кишечную палочку нашли в кафе, где насмерть отр...
Новости Татарстана
35 минут назад

Кишечную палочку нашли в кафе, где насмерть отравилась девочка в Тетюшах

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане с 23 по 29 августа 10 человек отравились алкоголем

Новости Казани

6 часов назад

В КФУ объяснили причину роста цен на проживание в общежитиях в 3 раза

Новости Татарстана

7 часов назад

Грибников Татарстана предупредили о клещах
ГК ТОЧНО стала партнером VIII архитектурно-град...
Интересное в Казани
6 дней назад

ГК ТОЧНО стала партнером VIII архитектурно-градостроительной конференции «Диалоги» в Казани
В Верхнеуслонском районе 5 человек пострадали в...
Новости Татарстана
3 часа назад

В Верхнеуслонском районе 5 человек пострадали в аварии