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«Мы пытаемся встать на учет в военкомате месяц»: у призывных пунктов в России образовались многочасовые очереди

«Мы пытаемся встать на учет в военкомате месяц»: у призывных пунктов в России образовались многочасовые очереди

БезФормата

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Жители различных городов России жалуются, что у военкоматов образовались многочасовые очереди — с чем связана такая активность граждан?

С 1 октября в силу вступили изменения в КоАП РФ, которые значительно ужесточают наказание за нарушения, связанные с процедурами воинского учета: размеры штрафов увеличились в 100 раз: с 5 000 до 400-500 тысяч рублей. Если раньше некоторые работодатели пренебрежительно относились к обязанности подавать данные воинского учета, то после введения таких санкций, все поспешили подать актуальную информацию. Ожидающими в очередях, в основном, оказались сотрудники отделов кадров организаций, которым необходимо подать информацию о своих работниках по воинской регистрации.

По словам желающих поставить своих сотрудников на воинский учет, в военкоматах Санкт-Петербурга грубят, ведают о личных проблемах, и, в добавок, медленно работают. У работодателей, которым все же посчастливилось добиться приема, требуют карты учета, написанные от руки.

Отметим, что в России, помимо изменений в КоАП, с 1 октября стартовал осенний призыв на срочную военную службу.

Столпотворение случается в российских военкоматах не впервые: ранее огромные очереди образовывались осенью, когда была объявлена частичная мобилизация — обеспокоенные организации спешили забронировать своих сотрудников.

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