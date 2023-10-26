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«Мы прекращаем работу в России»: Whatsapp обнародовал важное решение для всех россиян

«Мы прекращаем работу в России»: Whatsapp обнародовал важное решение для всех россиян

pixabay.ru

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Остановить работу WhatsApp на определенных устройствах является решением разработчиков приложения для повышения безопасности связи и качества его функционирования, сообщили в PRIMPRESS.

Начиная с 24 октября 2023, мессенджером будет можно пользоваться только на устройствах с Android версии 5.0 и выше, а также на iPhone с iOS 12 и новее. Устройства с более старыми версиями ОС не будут поддерживаться.

Владельцам устройств с устарелыми версиями операционных систем Android и iOS рекомендуется обновить прошивку телефона для продолжения использования мессенджера. Так же пользователи мобильных устройств с устаревшими версиями ОС получат предупреждение о прекращении работы WhatsApp в ближайшее время.

Руководство мессенджера добавило, что для нормальной работы приложения без перебоев и зависаний мобильное устройство должно иметь возможность принимать смс-сообщения и звонки.

Вышеназванные меры, согласно заявлению разработчиков WhatsApp предпринимаются для обеспечения качественной работы приложения для всех пользователей.


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