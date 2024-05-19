«Мы прекращаем работу c 20 мая»: Ozon и Wildberries приняли безжалостное решение для всех россиян

Два ведущих российских онлайн-маркетплейса, «Озон» и «Валберис», объявили о значительных изменениях в структуре стоимости своих услуг и функционале мобильных приложений, нацеленных на улучшение опыта покупок их клиентов.

Новые функции и изменения:

В ответ на возросший спрос и повышенную нагрузку на пункты выдачи, «Валберис» внедряет систему динамического ценообразования доставки. Стоимость доставки теперь будет варьироваться в зависимости от загруженности пунктов выдачи, что позволит покупателям более осознанно выбирать время и место для получения своих заказов.

«Озон» готовит обновление своего мобильного приложения для устройств Apple, которое станет обязательным для продолжения использования сервиса на устаревших версиях операционной системы. Обновление направлено на улучшение функционала и повышение надежности приложения, что должно минимизировать риски возникновения сбоев и улучшить доступность сервиса.

Эти нововведения потребуют от пользователей обновления программного обеспечения и адаптации к изменениям в стоимости доставки. Важно следить за обновлениями от «Озон» и «Валберис», чтобы своевременно адаптироваться к изменениям и минимизировать возможные неудобства.

Инициативы по изменению стоимости услуг и обновлению программного обеспечения отражают стремление онлайн-маркетплейсов к повышению удобства и эффективности обслуживания своих клиентов. Такие изменения не только улучшат процесс шопинга, но и могут установить новые стандарты в индустрии, предоставляя покупателям больше возможностей для контроля над своими расходами и временем.