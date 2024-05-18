«Мы прекращаем работу c 18 мая»: Ozon и Wildberries приняли безжалостное решение для всех россиян

Два крупнейших российских онлайн-маркетплейса, «Озон» и «Валберис», объявили о важных изменениях, которые скоро повлияют на процесс покупок их клиентов.

Эти нововведения включают изменения в структуре стоимости услуг и обновление функционала мобильных приложений, что обещает значительно повысить удобство и эффективность шопинга.

Динамическое ценообразование в «Валберис»

«Валберис» вводит динамическое ценообразование доставки, что станет ответом на растущий спрос и увеличение нагрузки на пункты выдачи. Теперь стоимость доставки будет меняться в зависимости от текущей загруженности пунктов, что позволит покупателям более осознанно выбирать время и место получения заказов и способствовать более справедливому распределению ресурсов.

Обновление приложения «Озон» для iOS

«Озон» объявил о скором обновлении своего мобильного приложения для устройств Apple, которое станет необходимым для использования сервиса на старых версиях операционной системы. Обновление приложения нацелено на улучшение функционала и повышение надежности, что поможет предотвратить потенциальные сбои и улучшить общую доступность сервисов.

Что это значит для пользователей?

Эти изменения потребуют от пользователей обеих платформ предпринять определенные шаги, такие как обновление программного обеспечения и адаптация к новой стоимости доставки. Важно следить за анонсами от «Озон» и «Валберис», чтобы вовремя адаптироваться к нововведениям и минимизировать возможные неудобства.

Эти инновации не только скажутся на стоимости и удобстве услуг, но также могут установить новые стандарты взаимодействия между онлайн-маркетплейсами и их клиентами, предоставляя потребителям больше контроля над своими расходами и временем.