Новости России
· 16+ · Артем Акчурин

«Мы прекращаем работать c июня»: Ozon и Wildberries приняли жесткое решение для всех россиян

Крупнейшие российские маркетплейсы Ozon и Wildberries анонсировали важные изменения в своей работе, которые затронут миллионы пользователей уже в ближайшее время.

Подписаться в Telegram

Что ждёт пользователей Ozon и Wildberries?

Крупнейшие российские маркетплейсы Ozon и Wildberries анонсировали важные изменения в своей работе, которые затронут миллионы пользователей уже в ближайшее время. Чего ждать покупателям и с какими нововведениями придётся столкнуться?

Wildberries: доставка в пункты самовывоза станет платной

Популярный сервис бесплатной доставки в пункты самовывоза Wildberries уходит в прошлое. Причиной стала перегруженность отделений из-за растущего объёма заказов. Теперь при выборе загруженного пункта система предложит оплатить доставку – от 100 до 200 рублей в зависимости от адреса. Чтобы не платить за доставку, можно выбрать менее загруженный пункт самовывоза. Изменения вступят в силу после мая.

Ozon прекращает поддержку мобильного приложения на устройствах iPhone с iOS 12 и ниже. Пользователям устаревших гаджетов придётся обновить операционную систему или пользоваться веб-версией магазина.

Эксперты отмечают: подобные изменения – знак времени для онлайн-ритейла. Растущая популярность маркетплейсов и огромный объём заказов вынуждают компании искать новые решения для оптимизации логистики и повышения эффективности бизнеса.

Информация о грядущих изменениях появилась в том числе и в материалах информационного агентства Primpress.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане родители не пускают детей на ЕГЭ

Интересное в Казани

день назад

И грянул Гром! Чего стоит ожидать от продолжения популярной отечественной кинофраншизы о супергерое?

уничтожение плесени в погребе

Лонгриды

19 часов назад

Взятка в размере 20 млн рублей: какой срок грозит экс-министру образования РТ

Полезное

2 дня назад

Все, конец!? Отмена ипотеки огорчила всех Россиян. Чего ждать в этом году?

установка потолочного плинтуса в Москве

Новости Казани

день назад

В метро Казани возобновили движение поездов

Новости Татарстана

день назад

В РТ возвращаются ночные заморозки

Новости Казани

час назад

В Казани закрыли аэропорт

Новости Казани

22 часа назад

В Казани в Советском районе будет новый ЖК

Новости Татарстана

2 часа назад

В РТ ликвидировали центр развития гольфа
Новости Казани
3 дня назад

Главный тренер «Рубина» прокомментировал поражение от «Спартака»

Главный тренер «Рубина» прокомментировал поражение от «Спартака»

Новости Татарстана

35 минут назад

В Нижнекамске эвакуируют сотрудников предприятий

Новости Татарстана

час назад

Директора КФУ Рамиля Хайрутдинова оставили под стражей

Новости Казани

2 часа назад

Главная красавица Татарстана выберет преемниц: кастинг Международного конкурса красоты «Мисс Офис» в Казани

Новости Казани

2 часа назад

В Казани на мосту Миллениум хотят сделать «М» светящейся
Лучшим таксистом Татарстана вновь стала Луиза Бадреева, она уже 17 лет в профессии
Лонгриды
6 дней назад

Лучшим таксистом Татарстана вновь стала Луиза Бадреева, она уже 17 лет в профессии

Новости Татарстана

3 часа назад

В Царицыно построят кольцевую развязку

Новости Татарстана

4 часа назад

В РТ изменятся сроки охоты на водоплавающую и боровую дичь

Новости Казани

17 часов назад

В Казани поезда метро начали перекрашивать в новые цвета
Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы