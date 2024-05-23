«Мы прекращаем работать c июня»: Ozon и Wildberries приняли жесткое решение для всех россиян

Что ждёт пользователей Ozon и Wildberries?



Крупнейшие российские маркетплейсы Ozon и Wildberries анонсировали важные изменения в своей работе, которые затронут миллионы пользователей уже в ближайшее время. Чего ждать покупателям и с какими нововведениями придётся столкнуться?



Wildberries: доставка в пункты самовывоза станет платной



Популярный сервис бесплатной доставки в пункты самовывоза Wildberries уходит в прошлое. Причиной стала перегруженность отделений из-за растущего объёма заказов. Теперь при выборе загруженного пункта система предложит оплатить доставку – от 100 до 200 рублей в зависимости от адреса. Чтобы не платить за доставку, можно выбрать менее загруженный пункт самовывоза. Изменения вступят в силу после мая.



Ozon прекращает поддержку мобильного приложения на устройствах iPhone с iOS 12 и ниже. Пользователям устаревших гаджетов придётся обновить операционную систему или пользоваться веб-версией магазина.



Эксперты отмечают: подобные изменения – знак времени для онлайн-ритейла. Растущая популярность маркетплейсов и огромный объём заказов вынуждают компании искать новые решения для оптимизации логистики и повышения эффективности бизнеса.



Информация о грядущих изменениях появилась в том числе и в материалах информационного агентства Primpress.