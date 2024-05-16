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«Мы прекращаем работать c 15 мая»: Ozon и Wildberries приняли безжалостное решение для всех жителей страны

Два популярных онлайн-маркетплейса в России «Озон» и «Валберис» анонсировали введение новых функций и изменений в структуру стоимости услуг, что напрямую скажется на опыте их клиентов.

flectone.ru

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Два популярных онлайн-маркетплейса в России «Озон» и «Валберис» анонсировали введение новых функций и изменений в структуру стоимости услуг, что напрямую скажется на опыте их клиентов.

  • «Валберис» вводит динамическую стоимость доставки

В ответ на растущее число заказов и возрастающую нагрузку на пункты выдачи, «Валберис» переходит на систему динамического ценообразования за доставку. Цена на доставку теперь будет меняться в зависимости от текущей загруженности пунктов, что заставит клиентов более осознанно подходить к выбору времени и места получения своих заказов.

  • «Озон» обновляет приложение для iOS-пользователей

«Озон» предпринимает шаги по обновлению своего мобильного приложения для устройств Apple, что станет обязательным для продолжения использования сервиса на устаревших версиях операционных систем. Это обновление направлено на улучшение функционала и повышение надёжности приложения, предотвращая возможные сбои и проблемы с доступностью услуг.

  • Что это значит для пользователей?

С новыми изменениями, клиенты этих платформ могут ожидать изменений в расходах на доставку и потребуются действия по обновлению программного обеспечения для продолжения пользования услугами. Важно следить за анонсами от Ozon и Wildberries, чтобы вовремя адаптироваться к нововведениям и минимизировать возможные неудобства.

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