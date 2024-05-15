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«Мы прекращаем работать c 15 мая»: Ozon и Wildberries приняли безжалостное решение для всех жителей России

Ведущие российские онлайн-платформы покупок, «Озон» и «Валберис», готовятся к внедрению значительных изменений, которые повлияют на опыт покупок их клиентов. Эти изменения затрагивают как стоимость доставки, так и технические аспекты использования.

dzen.ru

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Ведущие российские онлайн-платформы покупок, «Озон» и «Валберис», готовятся к внедрению значительных изменений, которые повлияют на опыт покупок их клиентов. Эти изменения затрагивают как стоимость доставки, так и технические аспекты использования платформ.

  • Переход на переменную стоимость доставки в Wildberries

В ответ на увеличенный поток заказов и следующую за этим перегрузку пунктов выдачи, Wildberries планирует ввести переменные тарифы на доставку. Стоимость доставки будет меняться в зависимости от загруженности каждого пункта выдачи, что потребует от клиентов более внимательного подхода к планированию их заказов.

  • Обновление мобильного приложения Ozon для пользователей iOS

Ozon анонсировал обязательное обновление своего мобильного приложения для устройств на базе iOS. В связи с прекращением поддержки старших версий операционной системы, пользователи должны будут обновить приложение, чтобы продолжать пользоваться услугами Ozon без перебоев. Это обновление призвано улучшить общий пользовательский опыт и обеспечить надежность работы приложения.

С введением этих изменений, клиенты Ozon и Wildberries столкнутся с новыми условиями в сфере доставки и использования программного обеспечения. Пользователям важно оставаться в курсе предстоящих обновлений, чтобы избежать дополнительных затрат на доставку и проблем с доступом к платформам.

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