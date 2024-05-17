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«Мы прекращаем работать c 15 мая»: Ozon и Wildberries приняли безжалостное решение для всех жителей РФ

Два ведущих российских онлайн-маркетплейса, «Озон» и «Валберис», объявили о значительных изменениях, которые повлияют на опыт покупок их клиентов. Эти нововведения касаются структуры стоимости услуг и обновления функционала приложений.

burobiz.ru

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Два ведущих российских онлайн-маркетплейса, «Озон» и «Валберис», объявили о значительных изменениях, которые повлияют на опыт покупок их клиентов. Эти нововведения касаются структуры стоимости услуг и обновления функционала приложений.

«Валберис» внедряет динамическое ценообразование на доставку: В ответ на увеличившийся объем заказов и повышенную нагрузку на пункты выдачи, «Валберис» перешел на систему динамического ценообразования. Теперь стоимость доставки будет варьироваться в зависимости от загруженности пунктов выдачи. Это изменение призвано стимулировать покупателей более тщательно выбирать время и место для получения своих заказов, что может повысить эффективность распределения ресурсов.

Обновление приложения «Озон» для пользователей iOS: «Озон» активно работает над обновлением своего мобильного приложения для устройств Apple. Это обновление станет необходимым условием для использования сервиса на старых версиях операционной системы. Обновленное приложение обещает улучшенный функционал и повышенную надежность, что поможет избежать потенциальных сбоев и обеспечит лучшую доступность услуг.

Что это значит для пользователей? Новые изменения потребуют от клиентов обеих платформ определенных действий, таких как обновление программного обеспечения и адаптация к измененной стоимости доставки. Важно следить за обновлениями от «Озон» и «Валберис», чтобы своевременно адаптироваться к нововведениям и минимизировать возможные неудобства.

Эти изменения не только повлияют на стоимость и удобство услуг, но и могут задать новые стандарты взаимодействия между онлайн-маркетплейсами и их клиентами. Потребители получат возможность более гибко управлять своими расходами и временем.

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