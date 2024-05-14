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«Мы прекращаем работать c 12 мая»: Ozon и Wildberries приняли безжалостное решение для всех жителей России

Ведущие российские онлайн-маркетплейсы Ozon и Wildberries анонсировали нововведения, которые скоро повлияют на процесс онлайн-покупок.

dzen.ru

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Ведущие российские онлайн-маркетплейсы Ozon и Wildberries анонсировали нововведения, которые скоро повлияют на процесс онлайн-покупок.

По сообщению «Примпресс», обе платформы готовятся к обновлению своих правил, что изменит привычные схемы взаимодействия с клиентами.

Wildberries вводит изменения в систему доставки до пунктов выдачи заказов (ПВЗ). С учетом роста числа заказов и перегрузки многих ПВЗ, компания переходит на платную доставку в наиболее загруженные пункты. Стоимость доставки теперь будет зависеть от загрузки каждого конкретного пункта выдачи, что заставит клиентов планировать свои заказы более осмысленно.

Тем временем Ozon объявил о необходимости обновления мобильного приложения для пользователей устройств на базе iOS. Поддержка версий операционной системы старше 12 прекращается, что подразумевает необходимость обновления приложения на мобильных устройствах для продолжения его использования. Это обновление является частью стремления компании улучшить опыт пользователя и обеспечить бесперебойную работу сервисов.

Эти предстоящие изменения в Ozon и Wildberries предъявляют новые требования к потребителям, которым придется адаптироваться к измененным условиям доставки и техническим требованиям мобильных приложений. Пользователям важно быть готовыми к возможным дополнительным расходам на доставку и обновлению программного обеспечения для совершения покупок без проблем.

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