«Мы прекращаем работать c 12 мая»: Ozon и Wildberries приняли безжалостное решение для всех россиян

Онлайн-маркетплейсы Ozon и Wildberries, популярные среди российских потребителей, объявили о значительных изменениях, которые затронут процесс покупок в ближайшем будущем.

По информации, полученной от PRIMPRESS, обе платформы готовятся к внедрению новых правил, которые могут повлиять на поведение покупателей.

Как отмечается, Wildberries принял решение пересмотреть процесс доставки товаров до ПВЗ. Из-за увеличения числа заказов многие пункты выдачи перезагружены, что, в свою очередь, затрудняет доставку новых заказов. В связи с этим, магазин переходит от бесплатной к платной доставке в перегруженные пункты выдачи. Теперь клиентам придется доплачивать за доставку в зависимости от загруженности пункта выдачи.

В то же время, маркетплейс Ozon также объявил о важных изменениях. Компания прекращает поддержку старых версий своего мобильного приложения для устройств iPhone с операционной системой старее 12 версии. Это означает, что пользователи этих устройств должны обновить приложение, чтобы продолжить пользоваться всеми его функциями.

Эти изменения, которые вступят в силу в ближайшее время, требуют от потребителей адаптации к новым условиям онлайн-шопинга. Пользователи Ozon и Wildberries должны быть готовы к возможной плате за доставку и обновлению мобильных приложений для продолжения безпроблемных покупок.