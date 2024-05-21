«Мы прекращаем работать c 1 июня»: Ozon и Wildberries приняли жесткое решение для всех россиян

Потребители активно готовятся к предстоящему развитию событий.

Жителям России, совершающим заказы на платформах Ozon и Wildberries, было объявлено о крупных изменениях. Обе площадки примут решение прекратить определенные виды деятельности в ближайшем будущем, что повлияет на покупателей уже в начале следующего месяца.

Согласно данным информационного агентства Primpress, нововведения затронут различные аспекты работы двух крупнейших онлайн-магазинов. Например, Wildberries изменит процесс доставки товаров в пункты самовывоза, предпочтительные для большинства клиентов. Из-за увеличения числа заказов некоторые пункты самовывоза столкнутся с перегрузкой, что затруднит доставку новых заказов. Ранее доставка во все пункты самовывоза была бесплатной, но сейчас это изменится.

Покупатели смогут получать свои заказы в нужных пунктах самовывоза, но уже за дополнительную плату.

Есть возможность выбрать другой адрес и избежать дополнительных расходов. Начиная 1 июня многие клиенты столкнутся с этими изменениями, когда нагрузка на пункты самовывоза значительно возрастет. Кроме того, пользователей уведомили о прекращении поддержки старых версий мобильного приложения Ozon. Компания перестанет работать на устройствах iPhone с iOS 12 и ранее. Для продолжения пользования приложением необходимо его обновить. Таким образом, Ozon и Wildberries внедряют значительные изменения, затрагивающие множество пользователей.